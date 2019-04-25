Посол ЕС не видит никаких угроз безвизу в связи с новым президентом

Однако Украине необходимо придерживаться своих обязанностей в соответствии с соглашением об ассоциации с ЕС.

Глава представительства Европейского Союза в Украине Хьюг Мингарелли заявил, что не видит угроз безвизовому режиму в связи с избранным новым украинским президентом Владимиром Зеленским. Об этом он сказал на мероприятии Европейской бизнес-ассоциации "Ожидания бизнеса после выборов".

"Я не вижу, почему мы должны убирать безвизовый режим. Я не вижу никаких угроз", - отметил он на вопрос о существовании угрозы безвизу после выборов.

Мингарелли сказал, что безвиз стал для граждан Украины очень конкретным действием ЕС, поэтому необходимо делать все, чтобы его сохранить.

Помимо этого он отметил, что Украине необходимо придерживаться своих обязанностей в соответствии с соглашением об ассоциации с ЕС.

Говоря о необходимости обеспечения верховенства права, представитель ЕС отметил, что Украина может рассчитывать на поддержку Европейского Союза в продолжении реформирования судебной системы.

Также ЕС настаивает на необходимости реформирования Украиной правоохранительных органов и перезапуска антикоррупционных.

Напомним, 21 апреля состоялся второй тур выборов президента Украины. Явка составила 62,09% по Украине и 61,37% с учётом заграничного округа.

23 апреля ЦИК обнародовала результаты 100% подсчитанных электронных протоколов. Во втором туре президентских выборов одержал победу шоумен Владимир Зеленский с результатом 73,22%. За него проголосовало 13,5 млн избирателей. За действующего главу государства Петра Порошенко - 24,45% (4,5 млн) избирателей.

2,31% бюллетеней признаны недействительными.

Инаугурация избранного президента должна состояться не позже 31 мая.