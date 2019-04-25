ФСБ проводит новые обыски в домах крымских татар

Под Симферополем в селе Дубки российские силовики проводят два обыска в домах крымских татар. Об этом на странице в Фейсбуке сообщила педагог-организатор проекта "Крымское детство", крымскотатарская активистка Алие Керимова, пишет издание "Крым.Реалии".

Керимова сообщила, что обыск проходит по улице Раздерина в доме местного жителя, участника "поляны протеста" Дилявера Алимова. Другие подробности обысков пока неизвестны.

Российские силовики не комментируют информацию об обысках.

Напомним, после аннексии в Крыму фактические российские власти практикуют массовые обыски у независимых журналистов, гражданских активистов, активистов крымскотатарского Национального движения, членов Меджлиса крымскотатарского народа, а также крымских мусульман, подозреваемых в связях с запрещенной в России организацией "Хизб ут-Тахрир". В марте при обыске в домах более чем 20 крымских татар ФСБ задержала 24 крымчан, их арестовали и вывезли в Россию.