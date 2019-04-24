Жители ОРДЛО смогут получать российские паспорта без отказа от украинских, - МВД РФ

Жители отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) смогут получать российские паспорта без отказа от украинских. Об этом говорится в разъяснении на сайте МВД РФ.

"Таким образом, указанная категория граждан вправе обратиться с заявлением о приобретении гражданства России, не отказываясь от украинского гражданства", - говорится в сообщении.

Прием заявлений будет рассматриваться на территории Ростовской области. В МВД добавили, что там для этого имеются все необходимые условия, включая материально-технические ресурсы и бланочную продукцию.

"Данная категория лиц также сможет получить при желании документ, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации за пределами Российской Федерации (загранпаспорт)", - указывается в сообщении.

Напомним, 24 апреля 2019 года Президент России Владимир Путин подписал указ, позволяющий жителям отдельных районов Донецкой и Луганской областей получить гражданство РФ в упрощенном порядке. Этот порядок заключаются в том, что жители ОРДЛО освобождаются от необходимости сдавать обязательные экзамены и от требования о проживании в России более пяти лет.

Слухи о том, что после второго тура выборов в Украине Россия может ввести упрощенный порядок предоставления гражданства для жителей ОРДЛО появились в середине апреля. По опыту Абхазии и Южной Осетии паспортизация должна снять социальную напряженность в оккупации – за счет возможности свободного выезда на заработки в Россию.

В конце 2018 года в России приняли закон, наделивший Путина правом определять категории иностранных граждан и лиц без гражданства, которые вправе подать заявление на приобретение российского гражданства в упрощенном порядке.

В 2018 году гражданство РФ получили 83 тыс. украинцев.