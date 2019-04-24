У Зеленского отреагировали на указ Путина о паспортизации ОРДЛО

В команде победившего на президентских выборах Владимира Зеленского отреагировали на указ президента РФ Владимира Путина о выдаче паспортов жителям Донбасса.

Об этом говорится в заявлении на странице команды Зеленского в Facebook.

"Указом о выдаче российских паспортов гражданам Украины, находящимся на временно не подконтрольных нашему государству территориях, Российская Федерация признала свою ответственность в качестве государства-оккупанта", - говорится в сообщении.

Отмечается, что "эти действия являются еще одним наглядным подтверждением для мирового сообщества настоящей роли России, как государства-агрессора, которое ведет против Украины войну".

"К сожалению, этот указ не приближает нас к решению основной задачи - прекращению огня", - отмечается в сообщении.

"Несмотря на это, Украина будет делать все от нее зависящее, чтобы защитить, оказать надлежащую помощь и обеспечить права своих граждан, которые вынуждены находиться на оккупированных территориях. Украина также рассчитывает на поддержку международного сообщества в вопросе защиты интересов, прав и свобод украинских граждан на временно оккупированных территориях, и рассчитывает на усиление дипломатического и санкционного давления на РФ. Донбасс - это Украина", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сегодня президент России Владимир Путин подписал указ, упрощающий получение российского гражданства для украинцев, живущих на оккупированной территории Донецкой и Луганской областей.

Действующий президент Петр Порошенко призвал международное сообщество усилить санкции против России за паспортизацию ОРДЛО.