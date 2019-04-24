Волкер назвал указ Путина о паспортизации ОРДЛО провокационным

"Донбасс - это Украина, а его жители, вне зависимости от того, на каком языке они говорят, украинцы".

Представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер прокомментировал решение России упростить процесс получения гражданства для жителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО).

"Это решение России по выдаче паспортов носит провокационный характер и взято из "оккупационного плана", оно подрывает попытки имплементировать минские договоренности и вернуть Донбасс под контроль Украины", - написал он в Twitter.

"Донбасс - это Украина, а его жители, вне зависимости от того, на каком языке они говорят, украинцы", - подчеркнул американский дипломат. Он добавил, что США осуждают "абсурдный и дестабилизирующий указ России" в отношении российских паспортов для жителей Донецка и Луганска и подтверждают решительную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

Напомним, 24 апреля 2019 года Президент России Владимир Путин подписал указ, позволяющий жителям отдельных районов Донецкой и Луганской областей получить гражданство РФ в упрощенном порядке. Этот порядок заключаются в том, что жители ОРДЛО освобождаются от необходимости сдавать обязательные экзамены и от требования о проживании в России более пяти лет.

Совбез ООН созывает экстренное заседание по Украине. Оно может состояться в четверг, 25 апреля.