Волкер назвал указ Путина о паспортизации ОРДЛО провокационным

Представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер прокомментировал решение России упростить процесс получения гражданства для жителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО).
"Это решение России по выдаче паспортов носит провокационный характер и взято из "оккупационного плана", оно подрывает попытки имплементировать минские договоренности и вернуть Донбасс под контроль Украины", - написал он в Twitter.
"Донбасс - это Украина, а его жители, вне зависимости от того, на каком языке они говорят, украинцы", - подчеркнул американский дипломат. Он добавил, что США осуждают "абсурдный и дестабилизирующий указ России" в отношении российских паспортов для жителей Донецка и Луганска и подтверждают решительную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.
Напомним, 24 апреля 2019 года Президент России Владимир Путин подписал указ, позволяющий жителям отдельных районов Донецкой и Луганской областей получить гражданство РФ в упрощенном порядке. Этот порядок заключаются в том, что жители ОРДЛО освобождаются от необходимости сдавать обязательные экзамены и от требования о проживании в России более пяти лет.
Совбез ООН созывает экстренное заседание по Украине. Оно может состояться в четверг, 25 апреля.