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Заседание Совбеза ООН по Украине состоится 25 апреля

Заседание созывается по требованию украинской стороны и будет проходить в открытом формате.

Заседание Совбеза ООН по Украине состоится 25 апреля
Фото: пресс-служба президента

Экстренная встреча членов Совета Безопасности ООН по Украине состоится 25 апреля во второй половине дня по нью-йоркскому времени.

Об этом сообщил пресс-секретарь Постоянного представительства Украины при ООН Олег Николенко на своей странице в Facebook.

"Срочное заседание Совета Безопасности ООН в связи с решением Кремля о выдаче российских паспортов на Донбассе состоится завтра - 25 апреля - в 22:00 ч. по киевскому времени (15:00 ч. по НЙ). Заседание созывается по требованию украинской стороны и будет проходить в открытом формате. Германия как председатель Совета Безопасности и другие партнеры Украины откликнулись оперативно", - говорится в сообщении.

В комментарии Укринформу дипломат добавил, что решение РФ о выдаче паспортов жителям "ДНР" и "ЛНР" нарушает Устав ООН, резолюции СБ 2202 (2015) о принятии Комплекса мер по имплементации Минских договоренностей, за которую голосовала и Россия.

Напомним, 24 апреля 2019 года Президент России Владимир Путин подписал указ, позволяющий жителям отдельных районов Донецкой и Луганской областей получить гражданство РФ в упрощенном порядке. Этот порядок заключаются в том, что жители ОРДЛО освобождаются от необходимости сдавать обязательные экзамены и от требования о проживании в России более пяти лет.

Постпредство Украины при ООН сообщило, что украинские дипломаты просят созвать заседание Совета безопасности ООН в связи с введением упрощенного порядка приема в российское гражданство для жителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

"Украина обратилась о созыве заседания Совета безопасности ООН для обсуждения дерзкого решения РФ о выдаче российских паспортов на временно оккупированной территории Украины", - говорится в сообщении.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин обратился к жителям оккупированных территорий с призывом не принимать паспортов РФ.

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