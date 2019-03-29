Арестованных в Крыму активистов вывезли в Россию

Арестованных в Крыму 23 крымскотатарских активистов по второму симферопольскому "делу Хизб ут-Тахрир" вывезли в Россию.

Об этом сообщила российский омбудсмен Крыма Людмила Лубина, передает Крым.Реалии.

"Мне сообщили, что сегодня в 5 утра их вывезли на материк. В Крыму их точно нет", – сказала Лубина.

На вопрос , где точно могут находится задержанные, омбудсмен ответила, что не знает, поскольку ее полномочия "ограничиваются Крымом".

В то же время адвокат Эдем Семедляев сообщил, что арестованных вероятно удерживают в СИЗО Ростова-на-Дону. При этом защита до сих пор пытается выяснить точное местонахождение активистов.

"Один источник нам подтвердил, что их вывезли из Крыма, а второй, что они находятся в СИЗО Ростова. Не могу говорить с полной уверенностью, но на 99% задержанные ребята по состоянию на сейчас находятся в ростовском СИЗО. Мы до сих пор пытаемся выяснить их точное местонахождение", - рассказал адвокат.

Ранее крымские адвокаты Эмиль Курбединов и Эдем Семедляев сообщили, что арестованных активистов не могут найти в СИЗО и ИВС Симферополя, и их могли вывезти в Россию.

Российские силовики не комментируют информацию адвокатов задержанных.

27 марта Киевский райсуд Симферополя арестовал девятерых крымскотатарских активистов, задержанных ранее утром. 28 марта райсуд Симферополя арестовал 14 крымскотатарских активистов из числа задержанных российскими силовиками 27 марта.

Ремзи Бекиров, Шабан Умеров, Риза Изетов, Фарид Базаров и Руслан Сулейманов обвиняются по части 1 статьи 205.5 УК РФ (организация деятельности "Хизб ут-Тахрир"), остальные 20 человек, включая пропавшего Эдема Яячикова, обвиняются по 1 части статьи 205.5 (участие в организации "Хизб ут-Тахрир").