Политические узники. Украинские заключенные в Крыму и России (обновляется)

Вечером 25-го ноября Россия захватила в плен экипажи трёх украинских суден в Азовском море . Несмотря на то, что захваченные моряки, согласно Женевской конвенции, имеют статус военнопленных , российские власти решили привлечь их к уголовной ответственности за "незаконное пересечение границы". 15 из них уже избрана мера пресечения - во всех случаях это содержание под стражей.

В этом списке - украинцы, уголовные дела против которых сфабрикованы российскими властями (в том числе, в оккупированном Крыму). Большинство из них находятся в СИЗО и колониях, несколько человек получили условные сроки. Список, к сожалению, постоянно пополняется.

Задержанные в ходе обысков 27 марта 2019 - “дело Хизб ут-Тахрир” (вторая Симферопольская группа)

Задержанные в этот день активисты проходят по “делу Хизб ут-Тахрир” - организации, признанной в России и аннексированном ею Крыму террористической. Большинство из них также являются членами общественной организации “Крымская солидарность”. Обыски 27 марта в Крыму стали самыми масштабными со времен аннексии полуострова. Они проводились сотрудниками ФСБ, ОМОНа и Росгвардии в 23-х домах в Симферополе, 2-х домах в Белогорском районе, 3-х - в Красногвардейском районе. Понятых привезли с собой, в их роли выступили студенты автотранспортного техникума.

Фото: facebook/Крымская солидарность

Адвокатов в дома подзащитных не пустили. Задержаны 24 человека. Пятерым активистам инкриминируют организацию деятельности террористической группировки (ч. 1 ст. 205.5 УК РФ - максимальная мера наказания - пожизненное заключение). Остальным - участие в организации террористической группировки (ч. 2 ст. 205.5 УК РФ, максимальное наказание - до 20 лет лишения свободы). Все они арестованы до 15 мая.

1. Шабан Умеров - г. Симферополь, район Каменка. Волонтер, доставлял передачи политзаключенным крымским татарам. Имеет троих детей.

Видео обыска:

2. Рустем Сейтхалилов - активист, оказывал помощь семьям политзаключенных. Имеет троих детей 4,6 и 9 лет.

Фото: facebook/Крымское детство Рустем Сейтхалилов

3. Риза Изетов - женат. Имеет 2-летнего ребенка, в ожидании второго. Изетова задерживали дважды - в марте и в мае 2017 года. В ходе последнего обыска в его автомобиле якобы нашли запрещенные книги: блокнот «Оборудование для автоматизации 2018», брошура «Давват практические рекомендации», книги «Концепция Хизб ут-Тахрир», «Исламское Государство», «Партийное сплочение», «Аль-Ваъй». В "Крымской солидарности" увтерждают, что в доме Ризы книг не было вообще, указанные - подброшены во время обыска.

Фото: facebook/savchuk.alyona Риза Изетов

4. Сейран Муртаза - 1983 года рождения, женат. Активный посетитель всех судебных процессов по политически мотивированным делам. Имеет двоих детей в возрасте трех и двух лет.

Фото: facebook/Крымское детство Сейран Муртаза

5. Тофик Абдулгазиев - звукооператор встреч общественного объединения «Крымская солидарность» и проекта «Крымское детство», помогал в организации мероприятий для детей политзаключенных. Занимался передачами политзаключенным. Трое детей. По словам сына Тофика, в его доме во время обыска без понятых нашли две запрещенные в РФ книги - “Халифат” и “Сплочение в ислам” (возможно, имеется в виду “Партийного сплочение”).

Фото: facebook/mumine.saliyeva Тофик Абдулгазиев

6. Билял Адилов - г. Симферополь, мкрн. Каменка. Религиозный деятель, активный посетитель всех судебных процессов по политически мотивированным делам в Крыму. Восемь детей.

Фото: .facebook/lutfiye.zudiyeva Сервет Газиев (слева) и Билял Адилов (в центре) на акции в поддержку правозащитника Эмиля Кубердинова

7. Меджит Абдурахманов - волонтёр, пикетчик. Активист крымскотатарского движения. Имеет двоих сыновей 16 и 22 лет.

Фото: facebook/Крымское детство Меджит Абдурахманов (справа)

Обыск:

8. Рустем Шейхалиев - житель мкрн. Каменка, г. Симферополь. Гражданский журналист общественного объединения «Крымская Солидарность». Отец троих детей: сыновьям - 17 и 14 лет, дочери - 9,5.

Фото: facebook/emilqirimli Рустем Шейхалиев (справа) с другим задержанным активистом Ремзи Бекировым

Комментарий жены Шейхалиева:

9. Сейтвели Сейтабдиев - 1995 г.р. Житель микрорайона Каменка г. Симферополь. Волонтер, занимался передачами для политзаключенных. Двое детей.

10. Яшар Муединов - житель посёлка Айкаван, Симферопольский район. Работает строителем. Женат, имеет 8 детей.

Видео обыска:

11. Энвер Аметов - активно посещал судебные процессы по политически мотивированным делам в Крыму. Есть трое детей.

Фото: facebook/Крымское детство Энвер Аметов

12. Руслан Сулейманов - учитель физики, гражданский журналист, пикетчик. Был задержан 26 марта на пропускном пункте “Каланчак” по причине якобы испорченного паспорта вместе с Ремзи Бекировым. В 2017 году отбыл 5 суток ареста за несанкционированный митинг. Кроме того, Сулейманов принимал участие в одиночном пикете в поддержку арестованных крымских татар, за что был осуждён к административному штрафу в размере 10 тысяч рублей. Четверо детей.

Фото: facebook/Крымская солидарность Руслан Сулейманов. Был задержан вчера, 26 марта 2019 года на границе по причине якобы испорченного паспорта.

13. Ремзи Бекиров - житель Строгановки, Симферополь. Постоянный добровольный слушатель всех судебных процессов в Крыму, стример, фиксер, блогер. Неоднократно выезжал на суды крымских татар в Ростов-на-Дону. В 20017 году отбывал 5 суток административного ареста за якобы несанкционированный митинг возле дома Марлена Мустафаева. А также трое суток за якобы распространение экстремистских материалов в соцсети.Задержан 26 марта 2019 года на пропускном пункте “Каланчак” по причине якобы порчи паспорта.

Женат, в семье трое несовершеннолетних детей.

Фото: facebook/Крымская солидарность Ремзи Бекиров. Был задержан вчера, 26 марта 2019 года на границе по причине якобы испорченного паспорт

14. Аким Бекиров - Занимался вопросами IT-безопасности в "Крымской солидарности", помогал с передачами продуктов в СИЗО для заключённых. Имеет дочь, вскоре должна родиться вторая.

Фото: facebook/Крымское детство Аким Бекиров

15. Азиз Бекиров.

16. Эрфан Османов - активно посещал судебные заседания в Крыму. Дома четверо несовершенолетних детей.

На видео комментарии брата и жены:

17. Фарид Базаров - вместе с женой Фатимой Яниковой занимался передачами для заключенных в СИЗО.В семье четверо несовершеннолетних детей.

Фото: facebook/mumine.saliyeva Фарид и Фатима

18. Алим Каримов - брат Фарида Базарова. Волонтёр, решал вопросы передачи продуктов в СИЗО. Имеет трехмесячную дось.

Фото: facebook/Крымское детство Алим Каримов

19. Асан Яников - 1986 года рождения. Житель посёлка Айкаван, Симферопольский район. Родственник Фариза Базарова, брат супруги Фатимы. Оказывал помощь политзаключенным. Не женат.

20. Джемиль Гафаров - инвалид третьей группы. Имеет ряд заболеваний. В 2017 году перенёс инфаркт миокарда. Активный посетитель всех судебных процессов по политически мотивированным делам в Крыму.

Комментарий супруги:

21. Иззет Абдуллаев - звукооператор встреч общественного объединения «Крымская солидарность» и проекта «Крымское детство», помогал в организации мероприятий для детей политзаключенных. Занимался передачами политзаключенным. Трое детей.

Фото: facebook/mammet.mambetov Иззет Абдуллаев

22. Сервет Газиев - 60 лет. Активный посетитель всех судебных процессов по политически мотивированным справмы в Крыму.

Фото: .facebook/lutfiye.zudiyeva Сервет Газиев (слева) и Билял Адилов (в центре) на акции в поддержку правозащитника Эмиля Кубердинова

23. Осман Арифмеметов - активист, гражданский журналист «Крымской Солидарности», занимался передачами в СИЗО. Есть двое детей.

24. Владлен Абдулкадыров - занимался организацией передач политзаключенным в СИЗО.

Обыск в доме Абдулкадырова:

Задержанные в Азовском море украинские моряки

25. Эйдер Андрей - 1999 года рождения, матрос. Был ранен, предварительно в область легких, при захвате судна российскими силовиками.Киевским районный судом Севастополя арестован на 2 месяца с обыванием срока с местном СИЗО.

Фото: facebook/Эйдер Андрей Эйдер Андрей

26. Артеменко Андрей - старший матрос малого бронированного артиллерийского катера “Бердянск”, 1994 года рождения. Служит в Военно-морских силах Украины по контракту. Также был ранен. Арестован.

Фото: facebook/Артеменко Андрей Артеменко Андрей

27. Сорока Василий - 1991 г.р., третий из шестерых раненых. Одессит. Ранение тяжелое, по словам начальника аппарата главы Службы безопасности Украины Игоря Гуськова. Выполнял "служебные задачи по контрразведывательному обеспечению подразделения ВМС Украины". Арестован. Участник АТО.

28. Небылица Богдан - 1994 г.р., старший лейтенант малого бронированного катера “Никополь”. Он был в числе тех курсантов Академии ВМС им. Нахимова в Севастополе, которые отказались присягнуть РФ и пели гимн Украины, когда российские военные спускали с флагштока украинский флаг и поднимали свой. Небылица вместе с другими курсантами, которые не перешли на службу России, заканчивал своё обучение в Институте Военно-морских сил Одесской морской академии. В 2016 он получил диплом и был назначен командиром "Никополя". Один из тех, кто готовился командовать катерами класс «Айленд», переданными Украине Соединенными Штатами Америки. Арестован.

Фото: facebook/Ershov Egor Богдан Небылица в зале суда

28. Мокряк (Мокрюк) Роман (1986) - капитан малого бронированного артиллерийского катера “Бердянск” в звании лейтенанта. Выходец из Крыма, сохранил присягу Украине и после аннексии полуострова перевелся служить в Одессу. Отказался давать показания ФСБ. Арестован.

Фото: facebook/Ershov Egor Роман в зале суда

29. Юрий Безъязычный (1990 г. р.) - старший матрос “Бердянска”. Одессит. Арестован.

Фото: inforesist.org

30. Драч Андрей - сотрудник СБУ, выполнявший на судне “Никополь” контрразведывательную функцию. Это подтвердил начальник аппарата главы Службы безопасности Украины Игорь Гуськов. Российские СМИ опубликовали видео, на котором он якобы признается в том, что российские корабли сознательно зашли в воды Российской федерации с целью провокации. Однако на видео видно, что мужчина озвучивает заученный текст. А командующий Военно-морских сил Вооруженных сил Украины Игорь Воронченко заявил, что украинские военнослужащие дают неправдивые показания под давлением. Арестован.

31. Головаш Богдан - старший матрос “Бердянска”. 1996 года рождения, родом из Кременчуга. В 2011 году закончил Кременчугский военный лицей, учился в Академии ВМС им. Нахимова в Севастополе. Покинул Крым после оккупации и переехал в Одессу, где продолжил учебу. Арестован на два месяца.

Фото: telegraf.in.ua

32. Гриценко Денис - капитан 2 ранга артиллерийского катера “Бердянск”, 1984 г. р., выходец из Николаевской области. Арестован.

Фото: inforesist.org

33. Зинченко Вячеслав - старший матрос катера “Никополь”, 1998 г. р., уроженец Кишинева. Арестован.

34. Цыбизов Сергей - матрос “Никополя”, 1997 года. Один из трех, чьи показания публиковали РосСМИ. Арестован.

35. Варемез (Варимез) Сергей - его имя изначально не значилось в обнародованном списке задержанных моряков. О задержании стало известно, когда Киевский районный суд Симферополя арестовал его на на два месяца.

Фото: inforesist.org

36. Попов Сергей - капитан-лейтенант (“Никополь”). 1991 года. Из Донецкой области. На суде попросил переводчика, поскольку "не понимает русский язык". Арестован.

Фото: facebook/Ershov Egor

37. Костышин Владислав - 1994 г. р., старшина 1 статьи катера “Никополь”. Арестован.

Фото: dsnews.ua Предположительно фото Владислава Костышина

38. Оприско (Опрыско) Андрей - 1971 года рождения, старший матрос (“Николополь”). Арестован на два месяца.

Фото: facebook/Ershov Egor Предположительно Опрыско Андрей

39. Мельничук Олег - старшина 1 статьи, капитан рейдового буксира “Яны Капу”. 1995 года. Самый молодой из командиров. Родом из Смелы Черкасской области. Заявил, что границу РФ они не нарушали. А также рассказал о физическом воздействии, которые к ним применили после задержания. Арестован.

Фото: inforesist.org

40. Власюк Михаил - 1984 г, старший матрос “Яны Капу”. Киевлянин. Арестован.

41. Беспальченко Виктор - старший матрос (“Яны Капу”). Из Херсонской области. Арестован.

42. Терещенко Владимир - старший матрос (“Яны Капу”). Из Днепра. Арестован.

Фото: inforesist.org

43. Семидоций Евгений - матрос “Яны Капу”, 1998 года. Родом из Луганской области. Арестован.

Фото: inforesist.org

44. Лисовой Владимир - капитан третьего ранга (“Яны Капу”). 1984 г. р. Третий фигурант видео с показаниями моряков. Невооруженным глазом видно, Владимир текст зачитывает. На видео он назвал себя командиром воинской части 1828. Арестован.

Фото: стоп-кадр с видео

45. Шевченко Андрей - мичман. Арестован.

46. Чулиба Сергей - старшина, 1992 г.р., Херсонская область. Арестован.

47. Будзило (Будзыло) Юрий - мичман, 1972 г.р., г. Одесса. Арестован.

"Дело украинских диверсантов"

Первая волна

48. Панов Евгений. Житель Энергодара, водитель-электромеханик Запорожской АЭС, ветеран войны на Донбассе. В августе 2016 года при въезде в Крым на российском КПП Панова ударили по голове и задержали, позже пытками пытаясь выбить из него показания. 13 июля 2018 года Панова приговорили к 8 годам лишения свободы по обвинению в «подготовке диверсии в Крыму», а также в контрабанде боеприпасов.

Фото: en-media.tv Евгений Панов

49. Захтей Андрей. Родом из Борислава (Львовская область), маляр-штукатур, привлекался к ответственности в Украине. Задержан в августе 2016 года в поселке Суворовское, о приезде куда его попросил киевский знакомый. Подозревается в подготовке к диверсии, заявлял о пытках со стороны ФСБ. Его обвинили подготовке диверсий (ст. 30, ч. 2 (п. “a”) ст. 281 УК РФ - от 12 до 20 лет лишения свободы).В феврале 2018 года Захтей был осужден на шесть с половиной лет лишения свободы.

Фото: Радио Свобода Андрей Захтей

50. Присич Владимир. Дальнобойщик харьковской фирмы, которая поставляла изделия в Крым. Задержан в августе 2016 года. Сознался в том, что якобы был завербован украинской разведкой. В суде заявил, что вынужден был соглашаться с обвинением ФСБ из-за пыток. Осужден на 3 года колонии строгого режима за якобы хранение наркотиков.

Фото: стоп-кадр видео Владимир Присич

Вторая волна

51. Дудка Владимир. Капитан второго ранга запаса, член Всеукраинской общественной организации "Объединение ветеранов разведки Украины", ранее командир корабля радиоэлектронной разведки “Юпитер”, в 2013 г. стал членом региональной общественной приемной министра обороны Украины Павла Лебедева в Севастополе. Задержан 10 ноября 2016 года. В то время работал в МЧС Крыма - занимался поиском снарядов в штольнях. Обвиняется в планировании диверсий на объектах военной инфраструктуры (до 20 лет лишения свободы). Судебные заседания проходят в закрытом режиме. Дудка сообщал о пытках током.

Фото: Крымская правозащитная группа Владимир Дудка

52. Бессарабов Алексей.Занимался военной журналистикой, работал аналитиком в геополитическом центре "Номос", сотрудничал со СМИ как эксперт. Был задержан вместе с Владимиром Дудкой и Дмитрием Штыбликовым. Как и Дудка, обвиняется в планировании диверсий. Содержится под стражей, приговор пока не вынесен.

Фото: стопкадр видео Алексей Бессарабов и Дмитрий Штыбликов.

53. Штыбликов Дмитрий. Родился в Чите, кладовщик на складе МЧС РФ в Севастополе, работал военным экспертом в аналитическом центре "Номос", возглавлял международный отдел, сотрудничал со СМИ как эксперт. Задержан в ноябре 2016 года. Допрашивали также и его жену. В мае 2017 года заключил сделку со следствием. Признан виновным в подготовке диверсий и хранении боеприпасов. Осужден к 5 годам колонии строгого режима.

54. Шаблий Глеб. Бизнесмен, окончил Севастопольский военно-морской институт им. Нахимова. Задержан в ноябре 2016 года. Следствие называло его “украинским офицером” и связывало с "группой Штыбликова". В 2018 году осуждён российским судом в Севастополе на пять лет лишения свободы по ч. 1 ст. 223.1 (незаконное изготовление взрывного устройства) и ч. 1 ст. 222.1 УК России (незаконное приобретение и хранение взрывчатых веществ и взрывного устройства).

Фото: currenttime.tv Глеб Шаблий

55. Стогний Алексей. Работник канцелярского магазина, окончил Севастопольский военно-морской институт им. Нахимова, проходил военную службу на фрегате “Гетьман Сагайдачний”. По словам жены задержан не в Крыму, а в пункте пропуска Каланчак на выезде с полуострова в ноябре 2016 года. В июле 2017 года приговорен к 3,5 годам лишения свободы за якобы незаконный оборот и хранение оружия.

Фото: стоп-кадр видео Алексей Стогний

Другие "диверсанты"

56. Лимешко Геннадий. Уроженец села Сахновщина в Харьковской области, отец малолетней дочери. Обвинен в подрыве линий электропередач, поджоге леса и объекта коммунального хозяйства. 10 мая 2018 года приговорен к 8 годам лишения свободы.

Фото: Facebook/Геннадий Лимешко Геннадий Лимешко

57. Стешенко Александр. 27 лет, боксер. Был задержан в апреле 2018 года на въезде в оккупированный Крым. Исчез из изолятора временного содержания, нашелся через месяц, когда ФСБ заявила, что его обвиняют в участии в “экстремистской группе, созданной Мустафой Джемилевым” и конкретно за “поджог дома муфтия Крыма Эмирали Аблаева”. Приговорён к двум годам лишения свободы.

58. Сергей Литвинов. Приговорен к 8 годам и 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Литвинова задержали в начале октября 2014 года. По версии российской стороны, он был бойцом батальона "Днепр-1" и сам пришел на территорию РФ под видом мирного жителя, чтобы поступить на лечение. После задержания Литвинов якобы заявил, что "лично совершал убийства не принимавших участия в военном конфликте гражданских лиц, в том числе женщин и детей".

Однако во время встречи с консулом арестованный украинец сообщил ему, что никогда не служил в вооруженных войсках Украины и не состоял в батальоне "Днепр-1" ГУМВД Украины в Днепропетровской области.

В декабре 2015 года Следком признал свою ошибку и снял обвинения в убийстве мирных жителей Донбасса, оставив только разбой. Ему вменяли нападение на гражданина Российской Федерации в одном из населенных пунктов Станично-Луганского района Луганской области, во время которого Литвинов в сговоре еще с двумя лицами якобы похитил два автомобиля потерпевшего и причинил ему телесные повреждения.

Накануне поимки Литвинова Следком РФ возбудил уголовное дело о "геноциде русскоязычного населения Донбасса". Поимка Литвинова оказалась весьма своевременной для этого решения.

По последним данным, содержится в Батайске Ростовской области.

Фото: hromadske.tv Сергей Литвинов

За ярко выраженную проукраинскую позицию в Крыму

59. Балух Владимир. Фермер из села Серебрянка Раздольненского района, проживал с пожилой матерью. После аннексии Крыма вывесил на своем доме украинский флаг, а в октябре 2016 года установил на доме табличку “ул. Героев Небесной сотни, 18”. Находится под стражей с 8 декабря 2016 года после обыска в его доме, во время которого на чердаке якобы нашли 90 патронов и несколько тротиловых шашек. Осужден к 3 годам и 5 месяцам лишения свободы в колонии-поселении. Другое "дело" против активиста было возбуждено уже во время его содержания под стражей: начальник изолятора временного содержания в оккупированном поселке Раздольное Валерий Ткаченко заявил о нападении Балуха на него. По этому обвинению Балуха приговорили к 5 годам лишения свободы. Позже так называемый Верховный суд Крыма частично смягчил приговор, осудив его по совокупности двух дел к 4 годам и 11 месяцам колонии.

9 апреля 2018 года в знак протеста Владимир Балух объявил голодовку, которая длилась полгода - до октября.

Фото: Hromadske.UA Володимир Балух біля свого дому в Криму, 2013 р

"Чеченское дело"

Дела, по которым СК РФ вменяет задержанным участие в вооруженных конфликтах в Чечне в 1994-95 годах в составе отрядов, сформированных из членов националистической организации "Украинская национальная ассамблея - Украинская народная самооборона" (УНА-УНСО), которая после событий Майдана стала одним из инициаторов создания партии "Правый сектор". УНА-УНСО и "Правый сектор" признаны экстремистскими и запрещены на территории России решением ее Верховного суда от 17 ноября 2014 года.

60. Клых Станислав. Историк, журналист, организовывал книжные ярмарки, писал статьи по истории, придерживался пророссийских взглядов. Задержан в августе 2014 года во время приватной поездки в г. Орел к знакомой девушке. Долгое время родственники безрезультатно пытались узнать о месте его содержания. В мае 2016 года Верховный суд Чеченской республики осудил Клыха к 20 годам колонии строгого режима за якобы руководство бандой, убийство двух и более лиц, покушение на убийство в составе бандформирований на Северном Кавказе в 1994 году, неуважении к суду. За время содержания в СИЗО потерял 15 кг веса, был доведен до дистрофии и психического расстройства. Подал заявление в ЕСПЧ на пытки (пропускания электрического тока через половые органы и конечности,удушение целлофановым пакетом).

Фото: 112.ua Станислав Клых

61. Карпюк Николай. Политический и общественный деятель, заместитель председателя партии УНА-УНСО, глава ее Ровенского регионального отделения. В марте 2014 руководство "Правого сектора" делегировало Карпюка якобы на встречу с руководством РФ, организованную его однопартийцем Владиславом Фурсой. При пересечении границы их машину задержали сотрудники ФСБ. Позже Фурсу и его водителя отпустили, а местонахождение Карпюка 14 месяцев было неизвестным. В мае 2016 года Верховный суд Чеченской республики осудил Карпюка к 22,5 годам колонии строгого режима за якобы руководство бандой, убийство двух и более лиц, покушение на убийство в составе бандформирований на Северном Кавказе в 1994 году. Пытался покончить с собой с помощью гвоздя в камере. Подал жалобу в ЕСПЧ на пытки (пропускания электрического тока через половые органы и конечности, втыкание иголок под ногти).

Фото: oboz.ua Николай Карпюк

Пропаганда сепаратизма-экстремизма

62. Семена Николай. Крымский журналист, автор Радіо Свобода и Крым.Реалии. В апреле 2016 года в его доме ФСБ России провела обыск. В сентябре 2017 года приговорен к двум с половиной годам условно с испытательным сроком три года и запретом заниматься публичной деятельностью на три года. Компьютер Семены, изъятый во время обыска, был конфискован в пользу государства. Обвинен в “публичных призывах к нарушению территориальной целостности России” в журналистской статье - положительном отзыве об энергоблокаде (подрыве опор ЛЭП в Херсонской области) и назывании действий России в Крыму весной 2014 года аннексией.

В октябре этого года Семене не разрешили покинуть Крым для лечения в Киеве.

Фото: Антон Наумлюк Николай Семена

63. Кадыров Сулейман. Крымскотатарский проукраинский активист. В октябре 2016 года во время обыска в его доме изъяли ноутбук и телефон. В апреле 2017 года российская служба по финансовому мониторингу внесла его в перечень экстремистов и террористов. В марте 2018 года приговорен к двум годам лишения свободы условно с запретом заниматься общественной деятельностью. Обвинен в публичных призывах к нарушению территориальной целостности России: разместил на своей странице в Фейсбуке репост видео о создании добровольческого батальона "Крым", а через несколько месяцев написал к нему комментарий: "Крым – это Украина, всегда была, есть и будет!".

Фото: Крым. Реалии

64. Китайская Лариса. Проукраинская активистка из Ялты. Задержана в июле 2016 года. Обвинена в возбуждении ненависти либо вражды (ч. 1 ст. 282 УК РФ) через “русофобские посты” в социальных сетях. В декабре 2017 года приговорена к двум годам условного срока. В начале судебного заседания заявила, что является гражданкой Украины и не признает себя гражданкой РФ, несмотря на наличие российского паспорта.

Фото: qha.com.ua Лариса Китайская

Пропаганда терроризма и вражды

65. Мемедеминов Нариман. Оператор тепличного комбината, филолог по образованию, отец троих детей, крымскотатарский активист «Крымской солидарности» из с. Холмовка, Бахчисарайского района. В 2013-2015 годах вел канал в YouTube, рассказывая об исламе и деятельности «Хизб ут-Тахрир», вел прямые трансляции во время обысков у активистов на полуострове. 22 марта 2018 года в его доме провели обыск, Мемедеминова арестовали. Подозревается в «публичных призывах к терроризму». Содержится под стражей.

Фото: Громадське радіо Нариман Мемедеминов

66. Каракашев Евгений. Житель Евпатории. Левый активист, придерживающийся анархистских убеждений. Задержан и арестован в феврале 2018 года по подозрению в возбуждение ненависти и вражды (ч.1 ст. 282 УК РФ) и публичных призывах к терроризму (ч.2 ст. 205.2 УК РФ) с помощью социальной сети «ВКонтакте». Текст публикаций Каракашева следствие не уточняет, но судя по всему поводом для уголовного преследования стала публикация видеоролика «Последнее интервью приморских партизан» (признан в России экстремистским). Находится под стражей со 2 февраля 2018 года.

Фото: VK/mbk.media Евгений Каракашев

67.Элина Мамедова. Жительница села Чехово (Аутка, Большая Ялта). Мастер маникюра, педикюра и дизайна ногтей, увлекается фотосессиями и модельным фитнесом. Не является активисткой. Уголовное дело против нее возбуждено за три репоста в социальной сети "ВКонтакте", датированные 2014-2015 годом. «Я не могу сказать, что там было что-то против русских. Это было против тех людей, которые пришли на территорию моей страны – Украины, с оружием, и с помощью убийств и насилия создавали здесь свой порядок», – говорит девушка.

Ей грозит 5 лет лишения свободы. Элина пережила три обыска, по окончанию последнего следователь изъял зубную щетку для проведения ДНК-экспертизы.

Фото: facebook/elina.nechmo Элина Мамедова

68. Эмиль Курбединов. Адвокат, защищает крымскотатарских активистов (в том числе фигурантов этого списка - Узеира и Теймура Абдуллаевых, Айдера Салединова, Рустема Исмаилова и Эмиля Джемаденова) и представляет интересы арестованного после конфликта в Керченском проливе командира корабля ВМС Украины «Никополь» Богдана Небылицу. В декабре 2018 года оккупационный суд Крыма приговорил Курбединова к 5 суткам административного ареста за публикацию пятилетней давности в Фейсбуке (поводом для админареста стала публикация в фейсбуке за 2013 год, где адвокат упомянул организацию Хизб ут-Тахрир, которую в России считают экстремистской), причем на момент публикации Крым еще не был оккупирован.

10 января 2019 года Министерство юстиции России потребовало исключить Кубердинова из коллегии адвокатов. Если это произойдет, он не сможет вступить в другую адвокатскую организацию или создать собственное адвокатское образование, что приведет к лишению статуса адвоката.

Фото: facebook/emil kurbedinov Эмиль Кубердинов

"Дело о вымогательстве" ("дело Веджие Кашка")

23 ноября 2017 года оккупационные власти Крымапровели серию обысков в домах крымскотатарских активистов. Пятерых крымских татар задержали по делу о вымогательстве у гражданина Турции $7 тыс, одного из них, активиста Куртсеита Абдуллаева, отпустили в тот же день. Таким образом управление ФСБ России по аннексированному Крыму обвинило четверых активистов в "вымогательстве в особо крупном размере группой лиц по предварительному сговору у гражданина Турции". Во время задержания крымских татар стало плоховетерану национального движения крымских татар Веджие Кашка, она скончалась в машине скорой помощи по дороге в больницу.

69. Дегерменджи Бекир. Отец политзаключенного Мустафы Дегерменджи. Задержан в кафе "Медоборы" в Симферополе. Находится в критическом состоянии из-за обострения астмы. Консилиум местных врачей единогласно подтвердили, что Дегерменджи не может находиться в СИЗО, но суд не принял справку к рассмотрению. Был доставлен в больницу и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Сейчас находится в медсанчасти СИЗО.

Фото: Антон Наумлюк Бекир Дегерменджи

70. Чапух Асан. 65-летний ветеран национального крымскотатарского движения. Родом из Узбекистана, проживал в Ялте. Задержан в кафе "Медоборы" в Симферополе. Объявлял голодовку в знак протеста против решения Верховного суда Крыма отправить его под арест в СИЗО. Пережил микроинсульт с парализацией левой части тела, после которой ему не была оказана медпомощь.

Фото: Крымская правозащитная группа

71. Аметов Кязим. 61-летний активист крымскотатарского движения из с. Грушевка Кировского района. Отец двух дочерей. В 2013 году был избран главой местного меджлиса. Задержан в кафе"Медоборы" в Симферополе.Страдает гипертонией, ухудшением зрения, болями в сердце. Содержался в СИЗО без оснований - согласно постановлению судья дважды отправил в СИЗО Эрнеста Аметова (один из шести бахчисарайцев, обвиняемых по «делу Хизб ут-Тахрир»), а не Кязима Аметова.

Фото: Наджие Аметова / Facebook Кязим Аметов

72.Трубач Руслан. Крымский татарин, проживал в поселке Ближнее. Отец троих детей, двое из них – несовершеннолетние. Занимался частной предпринимательской деятельностью: владел магазином, хлебопекарней и кафе. В 2014 году свернул свой бизнес и нигде не работал.

"Дело крымских террористов" ("дело Сенцова")

50. Сенцов Олег. Украинский режиссер, киносценарист, активист крымского “Автомайдана”, отец дочери и сына. Задержан 10 мая 2014 года вместе с Александром Кольченко, Алексеем Чирнием и Геннадием Афанасьевым. Признан “организатором диверсионно-разведывательной группы Правого сектора”, которая якобы организовала поджег штабов “Русской общины Крыма”, партии “Единая Россия” в Симферополе, готовила подрыв памятника Ленина и “Вечного огня”. Признан виновным в ч.1 с. 205.4 УК РФ (организация террористического сообщества), пункте "а" ч.2 с. 205 (осуществлении двух терактов, совершенных организованной группой), одном эпизоде по ч.1 с.30 – пункту "а" ч.2 с. 205 (приготовлении к теракту в составе организованной группы), а также ч.3 статьи 222 (незаконном обороте оружия и взрывчатки, совершенном организованной группой). Приговорен к 20 годам колонии строгого режима. Заявлял о пытках (электрошок, удушение, психологическое насилие, избиение спецсредствами). Принуждался к принятию российского гражданства, долгое время ему отказывали в посещении украинского консула. В марте 2016 года этапирован в исправительную колонию №1 г. Якутск.

14 мая 2018 года начал бессрочную голодовку из колонии строгого режима "Белый медведь" (г.Лабытнанги). Требование - освободить всех украинских политзаключенных, находящихся на территории РФ. Голодовка Олега Сенцова продолжалась 145 дней. 6 октября он был вынужден прекратить её из-за угрозы принудительного кормления.

Фото: humanrights.org.ua

73. Кольченко Александр. Левый активист, анархист (известен под прозвищем «Тундра»). Родился и жил в Симферополе, работал грузчиком на почте. Задержан в мае 2014 года в Симферополе, перевезен в Россию. Обвинен в поджоге офиса "Единой России" в Симферополе и "других терактах", якобы совершенный под руководством Олега Сенцова (ч. 2 ст. 205 УК РФ участие в террористическом сообществе, п. “а” ч. 2 ст. 205 УК РФ совершение теракта). Не отрицал участия в поджоге, называя это символическим жестом в знак несогласия с оккупацией Крыма и нарушениями прав человека. По утверждению ФСБ является членом "Правого сектора", признанного террористической организацией в России. Осужден к 10 годам колонии строгого режима.

Фото: Антон Наумлюк Александр Кольченко

74. Чирний Алексей. Житель Симферополя, преподаватель истории. Задержан в мае 2014 года в Крыму, перевезён в Россию. По словам адвоката, из-за давления следствия, признал вину вподжоге симферопольского офиса "Русской общины Крыма" и партии "Единая Россия", планировании подрыва памятника Ленину. Заключил досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием.Приговорён к 7 годам колонии строгого режима по ч.2 ст. 205.4 (участие в террористическом сообществе), двум эпизодам п. «а» ч. 2 ст. 205 (террористический акт, совершённый организованной группой), ч. 3 ст. 30 ч. 3 ст. 222 (покушение на незаконное приобретение боеприпасов); ч. 1 ст. 30 п. «а» ч. 2 ст.205 (приготовление к теракту) УК. Принудительно оформлен гражданином России - его не могут передать Украине, также к нему не пускают украинских консулов.

Фото: Радио Свобода Алексей Чирний

Отдельные дела. Шпионаж

75. Шур Виктор. Предприниматель, ювелир, сын коллекционера икон. Был гражданином России, имел разрешение на проживание в Украине, семья проживает в городе Чернигов. Стал гражданином Украины уже за решеткой. Задержан в декабре 2014 года по причине якобы “попытки сделать фотоснимки закрытого режимного объекта” на территории Брянской области РФ (недействующего и затопленного еще в 80-х годах аэродрома). Обвинен в государственном предательстве в форме шпионажа (ст. 275 УК РФ). Свою вину признал. Не имел личного адвоката. Осужден к 12 годам строгого режима.

Фото: memohrc.org Виктор Шур

76. Выговский Валентин. Проживал в Киеве, увлекался техникой и авиацией. Был похищен "самообороной" Крыма в Симферополе в сентябре 2014-го. Его несколько дней удерживали в захваченном главке СБУ, избивали, затем вывезли в Россию. 15 декабря 2015 года осужден к 11 годам строгого режима "за шпионаж в авиакосмической отрасли России" (с.276 УК РФ).

Фото: svoboda.org Валентин Выговский

77. Сущенко Роман. Уроженец Черкасс, отец двоих детей, специальный корреспондент информационного агентства "Укринформ". Последние шесть лет работал в Париже, освещал влияние российской пропаганды в Европе и связи французских праворадикальных политиков с Кремлем. Задержан 30 сентября 2016 года во время частного визита в Москву. 4 июня 2018 года приговорен к 12 годам лишения свободы в колонии строгого режима за якобы шпионаж - исполнение заданий украинской разведки.

Фото: Прямой Роман Сущенко

Отдельные дела. Терроризм

78. Сизонович Алексей. 62-летний житель Краснодона. 31 июля 2017 года осуждён к 12 годам колонии строгого режима со штрафом в размере 250 тысяч рублей по обвинению в подготовке к совершению террористического акта группой лиц по предварительному сговору, незаконном хранении взрывных устройств, нелегальном пересечении границы. МИД Украины не предоставил Сизоновичу независимого защитника. Апелляцию на решение суда Сизонович отозвал, свою вину признал. Приговор не подлежит обжалованию, в том числе в Европейском суде по правам человека.

Фото: sibreal.org Алексей Сизонович

79. Павел Гриб. Пропал в Гомеле 24 августа 2017 года, поехав на встречу с девушкой из РФ, с которой ранее познакомился в социальной сети. Был похищен с территории Беларуси и незаконно арестован в Российской Федерации. Подозревается в России в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 205.1 УК РФ (содействие в террористической деятельности). Отец Игорь Гриб (бывший пограничник, военный капеллан) заявлял о сильном ухудшении здоровья сына, отсутствии возможности передать ему медикаменты и отказах в свиданиях. Гриб арестован до 24 апреля 2019 года. На заседании 15 ноября Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону допросил главного свидетеля обвинения Татьяну Ершову, которую Гриб якобы склонял к теракту. По информации от отца Павла, Ершова не подтвердила свои показания.

Фото: Ніл Ракша/ Главком

Отдельные дела. Экстремизм

80. Дадеу Николай. 32-летний житель Николаева, жена проживает в Новомосковске. Осуждён к 1,5 годам колонии-поселения по ч. 5 ст.33 - ч.2 ст.282.2 УК РФ (пособничество участию в деятельности экстремистской организации; 2-6 лет колонии). Таким образом квалифицировано "содействие организации “Правый сектор” путем предоставления средств для обеспечения ее деятельности" - сборе средств для нужд АТО. Николаевские и одесские активисты обвиняли Дадеу в недобросовестном распоряжении деньгами, против него было открыто несколько криминальных дел в Украине, которые сейчас закрыты. Заявлял о пытках со стороны ФСБ.

Фото: newsland.com Дадеу Николай

81. Шумков Александр. Уроженец Одессы, житель Херсона. Украинский военнослужащий, экс-охранник нардепа Дмитрия Яроша. Осенью 2014-го поступил по контракту в 11-ю бригаду армейской авиации сухопутных войск. Служил в военной части № 4067 в с.Чернобаевка Херсонской области. 17 августа 2017 года не вернулся со службы домой. 26 сентября мать Шумкова получила из брянского главка СК РФ письмо о том, что ее сын задержан в России. Шумкову инкриминируют ч. 2 ст. 282.2 УК РФ (участие в деятельности экстремистской организации). Как утверждается в деле, он состоял в "Правом секторе" с 28 ноября 2013 года (дата создания движения) по 23 августа 2017-го. В действительности Шумков вышел из этой структуры 1 ноября 2014 года, когда перестал быть охранником ее тогдашнего лидера Дмитрия Яроша.

26 мая 2018 года объявил голодовку в знак солидарности с Олегом Сенцовым и другими узниками Кремля. 10 сентября тётя Александра, Людмила Шумкова, сообщила, что он прекратил голодовку. На заседании 14 ноябряв Севском районном суде Брянской области прокурор запросил для Александра Шумкова четыре года лишения свободы.

Фото: - FreeShumkov / Facebook Александр Шумков

Другие дела

82. Шиптур Николай. Житель Ивано-Франковска, отец малолетнего сына, безработен. До событий Майдана семья жила в Испании. В январе 2014 года как участник Евромайдана охранял Киевгорадминистрацию. В марте 2014 года с еще тремя майдановцами поехал в Крым поддержать акцию к 200-летию Тараса Шевченка. Задержан "севастопольськой самообороной" в квартире местного активиста. 28 апреля 2015 года осужден Севастопольским судом к 10 годам колонии строгого режима за нарушение ч.1 с. 222 (незаконная перевозка оружия), ч.3 с. 30 и пп. “б” и “е” ч. 2 с. 105 УК РФ (покушение на убийство).

Фото: из семейного архива Н.Шиптура Шиптур Николай

83. Коломиец Андрей. 24-летний украинский активист "Евромайдана". Сошелся с женщиной с четырьмя детьми из Кабардино-Балкарии. Там и был задержан в мае 2015-го по подозрению в хранении наркотиков, перевезен в Крым, где обвинен в покушении на убийство двух крымских сотрудников спецподразделения «Беркут». 10 июня 2016 года приговорен к 10 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Женился за день до того, как был этапирован в колонию.

Фото: krymr.com Андрей Коломиец

"Дело 26 февраля"

Дело 26 февраля - самое первое и длинное из сфабрикованных против крымских татар уголовных дел в аннексированном Крыму. 26 февраля 2014 года у здания Верховного Совета Крыма в Симферополе столкнулись более 10 тысяч проукраинских и пророссийских активистов. После аннексии полуострова новая крымская "прокуратура" назвала события массовыми беспорядками, в ходе которых "два человека погибли [один от сердечного приступа, второго затоптала толпа], 79 получили телесные повреждения различной степени тяжести". В столкновениях обвинили крымских татар: организатором “массовых беспорядков” назначили зампреда Меджлиса Ахтема Чийгоза, участниками - семерых других политических заключенных. Турецкое правительство обменяло Ахтема Чийгоза на россиянина, которого обвиняют в шпионаже. Пяти другим фигурантам дела огласят приговор 4 июня 2018 года. Прокурор запросил 5 лет лишения свободы Али Асанову и Мустафе Дегерменджи и 3,5 года остальным подсудимым с возможностью отбывать наказание условно и испытательным сроком 3 года.

84. Асанов Али. Родился в депортации в Узбекистане, фермер из поселка Урожайное Советского района Крыма, отец четверых детей. Задержан 15 апреля 2015 года, до 6 апреля 2017-го содержался в СИЗО, последний год - под домашним арестом. 19 июня 2018 года суд приговорил Али Асанова к 4 годам и 6 месяцам лишения свободы с возможностью отбывать срок условно и испытательным сроком три года.

Фото: Алина Смутко Али Асанов (справа) и Мустафа Дегерменджи

85. Дегерменджи Мустафа. Родился в Грушевке возле Судака, жил с родителями и сестрой, работал торговым представителем. Задержан 7 мая 2015 года, до 6 апреля 2017-го содержался в СИЗО, последний год - под домашним арестом. 19 июня 2018 года суд приговорил Мустафу Дегерменджи к 4 годам и 6 месяцам лишения свободы с возможностью отбывать срок условно и испытательным сроком три года.

86. Эмирвалиев Эскендер. Фермер из Грушевки, отец двоих детей. Задержан 17 февраля 2015 года, находится под подпиской о невыезде. 19 июня 2018 года суд приговорил его к 3 годам и 6 месяцам лишения свободы с возможностью отбывать срок условно и испытательным сроком три года.

Фото: krymr.com Эскендер Эмирвалиев

87. Кантемиров Эскендер. Задержан 7 февраля 2015 года, находится под подпиской о невыезде. 19 июня 2018 года суд приговорил его к 3 годам и 6 месяцам лишения свободы с возможностью отбывать срок условно и испытательным сроком три года.

Фото: ok.ru Эскендер Кантемиров

87. Юнусов Арсен. Находится под подпиской о невыезде. 19 июня 2018 года суд приговорил его к 3 годам и 6 месяцам лишения свободы с возможностью отбывать срок условно и испытательным сроком три года.

89. Юнусов Талят. Житель села Ястребовка Красногвардейского района, задержан 11 марта 2015, через два месяца, 8 мая, освобожден под поручительство советника полпреда Владимира Путина в "крымском федеральном округе" Эскендера Билялова. Впоследствии приговорен к 3,5 годам лишения свободы условно, отбывает наказание.

Фото: ixtc.org Талят Юнусов

90. Эрвин Ибрагимов. Член Координационного совета Всемирного конгресса крымских татар, член Бахчисарайского регионального меджлиса. Прямой связи с делом "26 февраля" нет. Но он был связан тесно с Ильми Умеровым, который после задержания Чийгоза частично исполнял функции главы Бахчисарайского Меджлиса. Эрвин был его первым помощником в этой деятельности. Кроме того, в Бахчисарайской городской госадминистрации, когда Умеров был ее председателем.

«Очень открытый, чистый, честный человек, он никогда не кичился своими карьерными достижениями. После оккупации полуострова он оставил свою должность, хотя ему предлагали остаться и возглавить отдел межнациональных отношений при новой власти. Эрвин от всех предложений отказался, что тоже его характеризует определенным образом», — говорит И.Умеров.

Эрвину также предлагали работу в Киеве, в аппарате Уполномоченного по правам крымских татар при президенте Украины. Но он, по словам Умерова, он отказался, сославшись на то, что хочет остаться в Крыму.

Ибрагимов был похищен людьми в полицейской форме в мае 2016 года на объездной дороге в Бахчисарае. Местонахождение его до сих пор неизвестно. Адвокат задержанных в Крыму крымских татар Эмиль Курбединов заявляет, что дело о пропаже Ибрагимова умышленно не расследуется.

Фото: стоп-кадр с видео Эрвин Ибрагимов

"Дело Хизб ут-Тахрир"

"Дело Хизб ут-Тахрир" в Крыму - одно из самых громких и объемных по количеству обвиняемых. Всего 28 крымских мусульман арестованы по подозрению в участии в исламской партии Хизб ут-Тахрир, которая стремится к объединению всех мусульманских стран в исламском халифате, но отвергает террористические методы достижения своей цели. В Украине партия действовала легально, в России же признана террористической с 2003 года. Всем политзаключенным этой группы вменяют организацию или участие в террористической ячейке (ч.1 и ч.2 ст. 205.5 УК РФ соответственно, наказание предусматривает вплоть до пожизненного лишения свободы за “организацию” и до 20 лет за “участие”). По версии российских правоохранителей, все 28 человек – члены ячеек «радикальной исламистской террористической организации». Некоторым узникам обвинение дополнительно предъявляет приготовление к насильственному захвату власти (с. 278 УК РФ, санкция предусматривает до 20 лет лишения свободы).

Севастопольская группа

Фото: Антон Наумлюк Слева-направо: Руслан Зейтуллаев, Рустем Ваитов, Нури Примов и Ферат Сайфуллаев

91. Зейтуллаев Руслан. Житель поселка Орлиное под Севастополем, отец трех дочерей, работал строителем. Под стражей с 23 января 2015 года. Приговорен к 15 годам колонии строгого режима. Голодовал 22 дня в знак несогласия с приговором.

92. Сайфуллаев Ферат. Проживал в Орлином под Севастополем, отец двух дочерей и сына, официально не работал. Под стражей со 2 апреля 2015 года, приговорён к 5 годам колонии общего режима. Администрация Омутнинской колонии Кировской области оказывает на Сайуфллаева систематическое давление, изолируя за надуманные проступки: уже дважды по 6 месяцев его запирали в помещении камерного типа при колонии.

93. Ваитов Рустем. Проживал в Орлином под Севастополем, работал строителем. После ареста у него родилась дочь. Под стражей с 23 января 2015 года, приговорён к 5 годам колонии общего режима.

72. Примов Нури (Юрий). Житель поселка Орлиное под Севастополем, по образованию актер драмы и кино, разведен, работал строителем. Под стражей с 23 января 2015 года, приговорён к 5 годам колонии общего режима.

Ялтинская группа

94. Алиев Муслим. Проживал поселке Верхняя Кутузовка под Алуштой. Тракторист, строитель, председатель мусульманской общины, отец четверых детей. Под стражей с 11 февраля 2016 года. Алиеву вменяют организацию деятельности террористической организации и приготовление к насильственному захвату власти.

Фото: Антон Наумлюк Муслим Алиев

95. Куку Эмир-Усеин. Проживал в Кореизе под Ялтой. Крымский правозащитник, член Крымской контактной группы по правам человека, отец двоих детей. Под стражей с 11 февраля 2016 года. Обвиняется в участии в деятельности террористической ячейки и приготовлении к насильственному захвату власти. Летом Куку Эмир-Усеин объявил голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных. Она продолжалась 24 дня.

Фото: krymr.com Эмир-Усеин Куку

96. Сирук Вадим. Этнический украинец, мусульманин. Проживал в Ялте, выращивал и продавал на рынке овощи и фрукты, отец двух дочерей. Под стражей с 11 февраля 2016 года. Обвиняется в участии в деятельности террористической ячейки и приготовлении к насильственному захвату власти.

Фото: Антон Наумлюк Вадим Сирук (справа) и Инвер Бекиров

97. Бекиров Инвер. Проживал в Краснокаменке под Ялтой. Работал строителем и сторожем, отец троих детей. Под стражей с 11 февраля 2016 года. Обвиняется в участии в деятельности террористической ячейки и приготовлении к насильственному захвату власти.

98. Алимов Рефат. Племянник Инвера Бекирова, проживал с матерью в Краснокаменке под Ялтой. Работал торговым представителем. Под стражей с 18 апреля 2016 года. Обвиняется в участии в деятельности террористической ячейки и приготовлении к насильственному захвату власти.

Фото: khpg.org Арсен Джеппаров (слева) и Рефат Алимов

98. Джеппаров Арсен. Проживал в Краснокаменке под Ялтой, подрабатывал оператором газовой котельной, на станции водоснабжения и строителем, отец малолетней дочери. До обыска и задержания к Джеппарову дважды приходили сотрудники ФСБ в Крыму с предложением “сотрудничать” - дать показания против четырех других фигурантов этого дела. Он отказался и таким образом стал обвиняемым по делу. Джеппарову вменяют участие в деятельности террористической ячейки и приготовление к насильственному захвату власти.

Первая бахчисарайская группа

100. Мамутов Энвер. Строитель из Бахчисарая, соорганизатор мусульманских праздников, отец семерых детей. Под стражей с 12 мая 2016 года. Обвиняется в организации террористической ячейки и приготовлении к насильственному захвату власти.

Фото: Антон Наумлюк Энвер Мамутов

101. Абильтаров Рустем. Строитель из Бахчисарая, отец четверых детей. Под стражей с 12 мая 2016 года. Обвиняется в участии в деятельности террористической ячейки.

Фото: Антон Наумлюк Абильтаров Рустем

102. Абсеитов Зеври. Стоматолог из Бахчисарая, отец трех сыновей и дочери. Под стражей с 12 мая 2016 года. Обвиняется в участии в деятельности террористической ячейки.

Фото: Антон Наумлюк Зеври Абсеитов

103. Меметов Ремзи. Повар из Бахчисарая, организатор мусульманских праздников, отец двух сыновей (один из них - Дилявер Меметов - координатор общественного движения “Крымская солидарность”). Под стражей с 12 мая 2016 года. Обвиняется в участии в деятельности террористической ячейки.

Фото: Антон Наумлюк Ремзи Меметов

Симферопольская группа

104-105. Абдуллаев Теймур и Абдуллаев Узеир. Родные братья из поселка Строгановка под Симферополем, окончили военное училище, юридический факультет. Чемпионы Европы и Украины по тхэквондо, тренировали симферопольскую молодежь в собственном спортзале. Теймур - отец пятерых детей, у Узеира - четверо. Под стражей с 12 октября 2016 года. Теймуру вменяют организацию террористической ячейки, Узеиру - участие в ее деятельности.

Фото: islam.in.ua Абдуллаев Теймур и Узеир (справа)

106. Джемаденов Эмиль. Проживал в Каменке под Симферополем. По образованию политолог, после аннексии работал инкассатором, отец троих детей. Под стражей с 12 октября 2016 года. Обвиняется в участии в деятельности террористической ячейки.

107. Исмаилов Рустем. Строитель из Каменки под Симферополем, отец троих детей. Под стражей с 12 октября 2016 года. Обвиняется в участии в деятельности террористической ячейки.

Фото: qha.com.ua Рустем Исмаилов

108. Салединов Айдер. Строитель из Строгановки под Симферополем, отец четверых детей, опекун 88-летней бабушки. Под стражей с 12 октября 2016 года. Обвиняется в участии в деятельности террористической ячейки.

Фото: ок.ru Айдер Салединов

Вторая бахчисарайская группа

109. Асанов Сулейман (Марлен). Владелец кафе “Караван-сарай Салачик” из Бахчисарая, отец четверых детей. Под стражей с 11 октября 2017 года. Обвиняется в создании террористической организации.

Фото: Крымская солидарность Марлен (Сулейман) Асанов

110. Салиев Сейран. Экскурсовод из Бахчисарая, отец четверых детей, мать - Зодие Салиева - ветеран крымскотатарского национального движения. Под стражей с 11 октября 2017 года. Обвиняется в участии в деятельности террористической организации. Ранее отбыл 12 дней админареста за посты в соцсети Вконтакте, которые признаны экстремистскими (песни Тимура Мацураева).

Фото: Антон Наумлюк Сейран Салиев

111. Ибрагимов Тимур. Проживал в Бахчисарае, отец четверых детей. По образованию филолог, работал предпринимателем, активист общественного объединения “Крымская солидарность”. Под стражей с 11 октября 2017 года. Обвиняется в участии в деятельности террористической организации.

Фото: Крымская солидарность Тимур Ибрагимов

112. Белялов Мемет. Проживал в Бахчисарае, есть малолетний ребенок. Специалист по электротехнике, продавал телефоны и другие дэвайсы, организовывал крымскотатарские праздники. Под стражей с 11 октября 2017 года. Обвиняется в участии в деятельности террористической организации.

113. Зекирьяев Сервер. Владелец оранжереи из Бахчисарая, отец 13 детей. Активист “Крымской солидарности”. Под стражей с 11 октября 2017 года. Обвиняется в участии в деятельности террористической организации.

Фото: QHA Агентство Крымские Новости Сервер Зекирьяев

114. Аметов Эрнес. Фотограф из Бахчисарая, отец двоих детей. Под стражей с 11 октября 2017 года. Обвиняется в участии в деятельности террористической организации.

Фото: youtube.com Эрнес Аметов

115. Мустафаев Сервер. Крымскотатарский активист из Бахчисарая, отец четверых детей. Один из координаторов общественного объединения "Крымская солидарность". Под стражей с 21 мая 2018 года. Обвиняется в участии в деятельности террористической организации.

Фото: khpg.org Cервер Мустафаев (слева) и Эдем Смаилов

116. Смаилов Эдем. Житель поселка Долинное возле Бахчисарая, отец 3 дочерей. В своем регионе занимался религиозными обрядами, учил арабскому языку, активист “Крымской солидарности”. Под стражей с 21 мая 2018 года. Обвиняется в участии в деятельности террористической организации.

Вторая севастопольская группа

117. Энвер Сейтосманов. Проживал с матерью в поселке Тыловое под Севастополем, двоюродный брат фигуранта первого севастопольского “дела Хизб ут-Тахрир" Нури Примова. Под стражей с 10 мая 2018 года. Обвиняется в участии в деятельности террористической организации.

«Дело Таблиг Джамаат»

Джамаат Таблиг - аполитичное исламское движение, запрещенное в России с 2009 года. 2 октября 2017 года четверо крымских татар были задержаны по обвинению в участии в запрещенной в РФ “религиозной экстремистской организации” (ст. 282.2 УК РФ). Наказание предусматривает до 8 лет лишения свободы.

118. Кубединов Арсен. Был задержан в октябре 2017 года. С октября по февраль 2018 содержался в СИЗО, в феврале был выпущен под домашний арест.

119. Абдурахманов Талят. 64 года, житель села Мельничное Белогорского района. Имеет на иждивении четверо детей, самом старшему из которых 11 лет. Находится на подписке о невыезде.

120. Мустафаев Сейран. Житель села Пионерское Симферопольского района.

121. Сулейманов Ренат. Житель села Молодежное Симферопольского района.