Служба безопасности Украины провела обыски у представителей "Украинской народной армии". Эта организация оказалась незаконным вооруженным формирование, которое координировал выдворенный в 2015 году Рустам Ташбаев.

"СБУ прекратила деятельность управляемого с территории России экстремистского объединения, которое для дестабилизации внутренней ситуации в нашей стране планировало воспользоваться повышением политической активности населения во время избирательного процесса", - говорится в сообщении СБУ.

Сотрудники спецслужбы установили, что действия группировки координировал гражданин США Рустам Ташбаев, уроженец РФ. В 2015 году вместе с фейковой организацией "Батальонное братство" он был организатором так называемого "третьего майдана". Ташбаев и его единомышленники создали собственные военные формирования "Украинская повстанческая армия" ("УПА" - с дислокацией за рубежом) и "Украинская национальная армия" ("УНА" - с дислокацией в Украине).

В Украине процесс создания "УНА" возглавил гражданин Украины, представитель т.н. "Революционных правых сил" Юрий Заболотный (Кий), который ранее неоднократно задерживался за незаконное хранение оружия и ограбления, а также привлекался к уголовной ответственности за призывы к свержению конституционного строя.

Фото: ssu.gov.ua

В течение длительного времени Заболотный вел переговоры о получении денег для проведения экстремистской деятельности с агентом российских спецслужб, главой организации "Наждак" Николаем Дульским. В рамках уголовного производства СБУ задокументировала, что по инициативе кураторов во время военного положения в Украине руководители "УНА" наладили сбор информации о местах дислокации и маршрутах передвижения подразделений украинской армии с целью совершения диверсий и срыва мобилизации.

СБУ провела обыски у участников организации в Одессе, двое из которых - граждане РФ и непризнанной Приднестровской Молдавской Республики, а третий - гражданин Украины - уроженец Приднестровья. У них , среди прочего, изъяли 1 тыс. экземпляров газет, содержащих призывы присоединяться к деятельности "УНА".

Всего было проведено 16 обысков, в ходе которых было обнаружено и изъято огнестрельное и холодное оружие, самодельные взрывные устройства и гранаты, взрывчатка, военное снаряжение, средства связи и внутренние документы незаконного военного формирования, касающиеся его противоправной деятельности.

Фото: ssu.gov.ua

"Все попытки расшатать ситуацию в Украине, в том числе под прикрытием патриотических лозунгов, обречены на поражение. Служба безопасности Украины выполнит свои задачи по обеспечению безопасности наших граждан во время выборов президента", - подчеркнул глава СБУ Василий Грицак.

Напомним, в 2015 году за месяц до годовщины расстрела Героев Небесной сотни Ташбаев приехал в Украину и пытался организовывать митинги вместе с фейковой организацией "Батальонное братство". Они установили на Майдане Независимости несколько палаток и сняли ролик, который опубликовали в YouTube под названием "Киев. Тысячи людей требуют отставки Порошенко и властей". Эта ссылка активно распространялась по сетям "Антимайдан", "Русская весна", "Новороссия" и т.д. Ночью активисты снесли палатки, на месте которых обнаружили бутылки из-под алкоголя и шприцы.

Позже Ташбаев был выдворен из Украины с запретом въезда.