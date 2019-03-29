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Боевики семь раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе

Потерь среди военнослужащих нет.

Боевики семь раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе
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Фото: Макс Левин

За минувшие сутки боевики семь раз обстреляли позиции Вооруженных сил Украины на Донбассе. Пострадавших среди военнослужащих нет.

Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил в Фейсбуке.

"28 марта российские оккупационные войска семь раз обстреляли позиции подразделений Объединенных сил, при этом четыре раза применили запрещенные Минскими договоренностями минометы калибра 120 и 82 мм. Потерь среди украинских защитников нет", - говорится в утренней сводке.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики четыре раза стреляли из минометов калибров 120 и 82 мм - в районе Гнутово, два раза из подствольных гранатометов и стрелкового оружия вблизи Авдеевки, а также из крупнокалиберных пулеметов в районе Лебединского.

В полосе ответственности группировки "Север" враг открывал огонь дважды - из минометов калибра 82 мм вблизи села Крымское, из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - в районе Станицы Луганской.

С начала текущих суток обстрелов позиций ВСУ не зафиксировано.

Напомним, после минометного обстрела со стороны боевиков в поселке Новолуганское Донецкой области был поврежден газопровод.

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