"У меня есть план "П": Порошенко о действиях в случае поражения на выборах
"У меня есть план "П": Порошенко о действиях в случае поражения на выборах
Наливайченко о Гриценко и Смешко: один разворовывал армию, второй причастен к отравлению Ющенко
Наливайченко о Гриценко и Смешко: один разворовывал армию, второй причастен к отравлению Ющенко
Избирательную кампанию Зеленского финансировали люди, связанные с Портновым и Фуксом
Избирательную кампанию Зеленского финансировали люди, связанные с Портновым и Фуксом
​Социологи опубликовали последние опросы перед выборами
​Социологи опубликовали последние опросы перед выборами
В Кировоградской области нашли скелет и фрагменты одежды пропавшей Дианы Хриненко
В Кировоградской области нашли скелет и фрагменты одежды пропавшей Дианы Хриненко
Усик отказался от пояса WBA и обязательного боя с россиянином
Усик отказался от пояса WBA и обязательного боя с россиянином
Журналисты нашли у Зеленского виллу в Италии по соседству с российскими олигархами (обновлено)
Журналисты нашли у Зеленского виллу в Италии по соседству с российскими олигархами (обновлено)
В центре Кропивницкого взорвалась газовая заправка (обновлено)
В центре Кропивницкого взорвалась газовая заправка (обновлено)
Нацсовет попробует аннулировать лицензию телеканала Мураева
Нацсовет попробует аннулировать лицензию телеканала Мураева
ГлавнаяОбществоВойна

В результате обстрела Новолуганского перебит газопровод

Без газа и тепла остались старики и дети.

Российско-оккупационные войска совершили обстрел с применением минометов поселок Новолуганское Донецкой области.

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

"В результате этого "братского огня" был поврежден газопровод. Без газа и тепла остались старики, дети", - говорится в сообщении.

Фото: пресс-центр ООС

Фото: пресс-центр ООС

Отмечается, что в ближайшее время ремонтники начнут восстанавливать газопровод, который обещают починить в течение нескольких суток.

Как сообщалось, боевики четыре раза открывали огонь на Донбассе с начала суток 28 марта. Потерь среди личного состава Объединенных сил нет.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также