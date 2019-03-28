Без газа и тепла остались старики и дети.

Российско-оккупационные войска совершили обстрел с применением минометов поселок Новолуганское Донецкой области.

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

"В результате этого "братского огня" был поврежден газопровод. Без газа и тепла остались старики, дети", - говорится в сообщении.

Фото: пресс-центр ООС

Фото: пресс-центр ООС

Отмечается, что в ближайшее время ремонтники начнут восстанавливать газопровод, который обещают починить в течение нескольких суток.

Как сообщалось, боевики четыре раза открывали огонь на Донбассе с начала суток 28 марта. Потерь среди личного состава Объединенных сил нет.