Российско-оккупационные войска совершили обстрел с применением минометов поселок Новолуганское Донецкой области.
Об этом сообщает пресс-центр ООС.
"В результате этого "братского огня" был поврежден газопровод. Без газа и тепла остались старики, дети", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в ближайшее время ремонтники начнут восстанавливать газопровод, который обещают починить в течение нескольких суток.
Как сообщалось, боевики четыре раза открывали огонь на Донбассе с начала суток 28 марта. Потерь среди личного состава Объединенных сил нет.