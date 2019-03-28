Лукашенко уволил губернатора Могилевской области из-за "обосранных" коров
Лукашенко уволил губернатора Могилевской области из-за "обосранных" коров
Наливайченко о Гриценко и Смешко: один разворовывал армию, второй причастен к отравлению Ющенко
Наливайченко о Гриценко и Смешко: один разворовывал армию, второй причастен к отравлению Ющенко
В Кировоградской области нашли скелет и фрагменты одежды пропавшей Дианы Хриненко
В Кировоградской области нашли скелет и фрагменты одежды пропавшей Дианы Хриненко
В центре Кропивницкого взорвалась газовая заправка (обновлено)
В центре Кропивницкого взорвалась газовая заправка (обновлено)
Киберполиция задержала жителя Черновицкой области за скрытый майнинг криптовалют
Киберполиция задержала жителя Черновицкой области за скрытый майнинг криптовалют
"У меня есть план "П": Порошенко о действиях в случае поражения на выборах
"У меня есть план "П": Порошенко о действиях в случае поражения на выборах
Йованович просила Луценко не преследовать основателя Центра противодействия коррупции и двух нардепов, - The Hill
Йованович просила Луценко не преследовать основателя Центра противодействия коррупции и двух нардепов, - The Hill
Суд отменил запрет сериала "Сваты" и разрешил въезд в Украину российскому актеру Добронравову
Суд отменил запрет сериала "Сваты" и разрешил въезд в Украину российскому актеру Добронравову
​Социологи опубликовали последние опросы перед выборами
​Социологи опубликовали последние опросы перед выборами
ГлавнаяОбществоПроисшествия

В Виннице полицейские задержали 18-летнего велосипедиста с боевым пистолетом

Правонарушителю грозит 7 лет лишения свободы.

В Виннице полицейские задержали 18-летнего велосипедиста с боевым пистолетом
Фото: npu.gov.ua

В ночь на 26 марта в Виннице полицейские задержали мужчину на велосипеде, вооруженного автоматическим боевым пистолетом «Scorpion». Об этом сообщает Национальная полиция.

По словам начальника Винницкого полиции Сергея Синявского, около 2 ночи на ул. Генерала Арабея патрульные остановили для проверки подозрительного человека на велосипеде.

Во время поверхностного осмотра полицейские изъяли у него автоматическое оружие 9-ти миллиметрового калибра, снаряженное 20-ю патронами. Запасной магазин с таким же количеством патронов находился в рюкзаке. Кроме этого, полицейские изъяли балаклаву.

Фото: npu.gov.ua

Задержанный отказался назваться и объяснить происхождение оружия.

Во время санкционированного обыска в помещениях задержанного полицейские изъяли еще 28 боевых патронов девятого калибра.

Фото: npu.gov.ua

На данный момент парень задержан, а полицейские выясняют, готовился ли он к приступлению. Оружие и боеприпасы изъяты и направлены на экспертизу. По данному инциденту открыто уголовное производство по ст.263 УК Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).

Напомним, зимой в Одессе мужчина стрелял в троих посетителей кафе-бара "Забава". После инцидента злоумышленника задержали.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также