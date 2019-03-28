Перед визитом Порошенко в Стрые сообщили о минировании вокзала, горсовета и центральной площади

В городе Стрый Львовской области полиция и профильные службы ищут взрывное устройство после анонимного звонка о заминировании. Об этом сообщает региональное управление полиции.

"Сегодня в 9.30 поступило анонимное сообщение о том, что в райцентре заминированы железнодорожный вокзал, горсовет и Майдан Независимости", – сказано в сообщении полиции.

На месте работает следственно-оперативная группа и сотрудники соответствующих служб. Проводится осмотр указанных зданий и прилегающих территорий.

По данным Львовской областной государственной администрации, в четверг в Стрый с рабочей поездкой должен прибыть Президент Украины Петр Порошенко. После этого Порошенко посетит Львов.

Напомним, накануне в Виннице произошли столкновения между представителями "Нацдружин" и полицией, обеспечивавшей порядок на митинге сторонников Порошенко.