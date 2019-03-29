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В селе Хмельницкой области страус "заблокировал" движение на дороге

Чем закончилась история, неизвестно.

В селе Хмельницкой области страус "заблокировал" движение на дороге
Страус "заблокировал" движение на дороге в Хмельницкой области
Фото: cikavi-faktu.pp.ua

Жители одного из сел Хмельницкой области заметили на дороге страуса.

Видео со страусом, который блокировал движение автомобилей, опубликовала в Фейсбуке Галина Вдович.

По ее словам, видео было снято в селе Крупец Славутского района.

На нем видно, как птица гуляет по дороге, преграждая движение автомобилям.

Затем появляется мужчина, который пытается прогнать ее с проезжей части. По словам очевидцев, это был хозяин страуса и он был пьян. Чем закончилась история, неизвестно.

Напомним, в Китае пять сбежавших с фермы страусов устроили переполох, выбежав на оживленную автомагистраль. Птицы пробежали около 50 км по дороге, пока их не поймали. Их вернули на ферму, но через некоторое время четверо из пяти страусов умерли от истощения, вызванного 50-километровым забегом по жаре.

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