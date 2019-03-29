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​В субботу в Киеве потеплеет до +14, без осадков

Температура воздуха ночью +4…+6 градусов.

​В субботу в Киеве потеплеет до +14, без осадков

В субботу, 30 марта, в Киеве переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +4…+6 градусов, днем +12…+14 градусов.

Об этом сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +1…+7 градусов, днем +10…+16 градусов.

В Карпатах без осадков, температура ночью 0…-5 градусов, днем +4…+9 градусов.

На севере Украины переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +1…+7 градусов, днем +8…+15 градусов.

В центре Украины переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -1…+7 градусов, днем +8…+15 градусов.

На востоке Украины облачно с прояснениями, ночью местами небольшой дождь и мокрый снег, днем без осадков, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -2…+5 градусов, днем +8…+14 градусов.

На юге Украины переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -2…+4 градуса, днем +9…+15 градусов.

В Крыму переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -2…+3 градуса, днем +10…+15 градусов.

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Источник: "Украинские новости"
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