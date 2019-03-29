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Водителям разрешили предъявлять наличие автогражданки с гаджета

Также договор можно подтверждать самостоятельно распечатанной на бумаге копией.

Водителям разрешили предъявлять наличие автогражданки с гаджета
Водителям разрешили предъявлять наличие автогражданки с гаджета
Фото: avto-bazar.com.ua

Кабинет министров разрешил водителям подтверждать наличие договора обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств (автогражданки) бумажной или электронной копией договора.

Об этом сообщается на Правительственном портале со ссылкой на постановлении Кабмина №258 "О внесении изменения в пункт 2.1 Правил дорожного движения" от 27 марта 2019 года.

"Решение уточняет перечень документов, которые подтверждают наличие страховой защиты у владельцев наземных транспортных средств, и внедряет возможность для владельцев подтвердить наличие внутреннего электронного договора обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств сведениями в единой централизованной базе данных, оператором которой является Моторное (транспортное) страховое бюро Украины", - говорится в сообщении.

Отмечается, что данное постановление принято для обеспечения контроля за наличием договоров обязательного страхования владельцев наземного транспорта соответствующими подразделениями Национальной полиции.

В случае запроса проавоохранителями, договор можно подтверждать самостоятельно распечатанной на бумаге копией или с экрана гаджета.

Напомним, депутаты также предлагают разрешить водителям не иметь при себе прав, если вся информация будет в электронной базе данных.

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