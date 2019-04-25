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Кононенко пришел на допрос в НАБУ

После допроса нардеп отказался от комментариев.

Соратник президента и заместитель председателя фракции "Блок Петра Порошенко" в Верховной Раде Игорь Кононенко пришел 25 апреля в Национальное антикоррупционном бюро Украины на допрос по делу о махинациях и растратах в энергетической отрасли. Об этом сообщает "Радио Свобода".

Кононенко прибыл в Бюро без адвокатов. Журналистам у здания НАБУ он сказал только, что пришел "на собеседование" и пообещал прокомментировать ситуацию после завершения встречи с детективами. Однако после общения со следователем Кононенко отказался давать комментарии и посоветовал обратиться к его пресс-службе.

Напомним, ранее в апреле стало известно, что НАБУ вызвало на допрос фигурантов журналистского расследования - депутата Игоря Кононенко, а также бизнесменов Игоря и Григория Суркисов. Программа "Схемы" провела расследование, согласно которому Кононенко и Суркисы причастны к масштабным аферам в энергетике.

Ранее еще один фигурант энергетических оборудок Дмитрий Крючков дал показания, подтвердждающие полученные журналистами материалы.

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