Нацполиция зафиксировала более 11 тысяч нарушений во время выборов

В день голосования полиция отреагировала на 20 тысяч заявлений.

Национальна полиция за время проведения выборах президента Украины получила 11 162 сообщения о нарушениях.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

"Больше всего нагрузки по количеству сообщений о нарушениях избирательного законодательства зафиксировали в городе Киеве, Днепропетровской, Донецкой и Одесской областях", - сообщил глава Нацполиции Сергей Князев.

По данным полиции, 878 сообщений квалифицировано по статьям Кодекса Украины об административных правонарушениях. В Единый реестр досудебных расследований следователи внесли сведения о 430 событиях. В 30 случаях лицам, виновным в совершении указанных уголовных правонарушений, уже сообщено о подозрении.

"Непосредственно в день голосования полицией обеспечено своевременное реагирование на 20 тысяч заявлений и сообщений о преступлениях и других событиях. Оперативно раскрывали тяжкие преступления, возвращали домой пропавших детей, прекращали наркопреступления и обеспечили эффективную работу по другим направлениям", - отметил Князев.

Ранее сообщалось, что полиция открыла 17 уголовных производств по факту нарушений на выборах.