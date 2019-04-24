В Запорожье полиция проверила два из пяти предприятий, получивших сообщения о минировании

В полиции не назвали предпрятия, но известно, что одно из проверенных - "Запорожсталь".

Национальная полиция расследует ложные сообщения о минировании двух крупных предприятий Запорожья и проверяет еще три сообщения о минировании. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления полиции.

Всего 24 апреля поступило 5 сообщений о минировании предприятий в Запорожье. По данным полиции на 17:30, сотрудники взрывотехнической и кинологической служб проверили два предприятия в Заводском районе, но взрывоопасных предметов не обнаружили.

Расследование начато по признакам ст. 259 Уголовного кодекса (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности).

Сейчас продолжается проверка других предприятий: одно - в Заводском районе, одно – в Вознесеновском, и одно – в Хортицком.

Ранее сегодня металлургический комбинат "Запорожсталь" сообщил, что сотрудники взрывотехнической службы Национальной полиции не обнаружили взрывчатки на территории предприятия после получения сообщения о минировании.

Сообщения о минирования поступили на предприятия по почте.