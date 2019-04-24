День на Донбассе прошел без потерь

Боевики 10 раз обстреляли позиции подразделений, принимающих участие в операции Объединенных сил в среду, 24 апреля, потерь среди украинских военнослужащих нет. Об этом сообщает пресс-центр ООС на своей странице в Фейсбуке.

С начала суток враг 10 раз нарушил режим прекращения огня, из них шесть раз - с применением запрещенного вооружения. Боевики стреляли из минометов калибра 120 и 82 мм, из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Обстрелы зафикисированы вблизи населенных пунктов Николаевка, Авдеевка, Новогнатовка, Водяное, Попасная, Шумы и Луганское

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.

На обстрелы подразделения Объединенных сил дали адекватный ответ, потери противника уточняются.