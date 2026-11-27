Розповідаємо як Україна була представлена на IDFA у 2026 році і про що говорять відібрані фільми.

Цьогоріч на IDFA сім фільмів, що стосуються України. Велика цифра, яка є більш-менш нормою для фестивалю. Дві стрічки потрапили до ТОП 10 глядацького вибору; неочікувано одна з них, польська «Жінки та війна» про подолання травми, обійшла навіть хіт «Ти побачиш усе». Водночас, у коридорах можна було почути розмови про «небажання йти на фільми про Україну».

Історія України на IDFA доволі тривала. У різні роки на фестивалі показали роботи Романа Бондарчука, Ірини Цілик, Аліни Горлової, Аліси Коваленко, Дмитра Сухолиткого-Собчука, Мстислава Чернова та інших, а стрічка «Фото на памʼять» Ольги Черних став першим українським фільмом-відкриття кіноподії. Також IDFA на початку вторгнення створили спеціальний фонд для підтримки наших проєктів, приймали українські делегації продюсерів та шоукейси.

У програмі IDFA сотні фільмів, які покривають найгарячіші конфлікти, актуальні правозахисні теми чи просто стали хітами за цей фестивальний рік. Серед хітів — «Ти побачиш усе» про Елізабет Голмс, що зібрав другу рекордну суму в прокаті для дока та «Маск» про техномільярдера з програми Венеції. Серед найгарячіших тем — Палестина, Іран та Україна.

Листопад в Амстердамі — жахливий сезон. За день декілька разів встигає вийти сонце та піти дощ чи навіть сніг. Погода мінлива, як і політичний та соціальний клімат у світі. Тож умисно чи випадково, ця атмосфера стає ідеальним тлом для проведення IDFA — найбільшого фестивалю документального кіно у світі, який цьогоріч святкує своє 39-річчя.

Україна. Поле бою

Фільми про Україну найчастіше асоціюють з бойовими діями та мирними містами, що потерпають від обстрілів. Такі фільми на початку повномасштабного вторгнення швидко, у репортажному стилі показували нашу реальність, заледве встигаючи її відрефлексувати. Зараз таких фільмів стає все менше: режисери та режисерки шукають інші способи говорити про війну та воліють менше показувати «жесть» чи руїни, бо з цим і без них чудово справляються медіа.

Тому кожен фільм, який зараз звертається до неприкритої правди війни, опиняється під особливою увагою. Насамперед постає питання: що саме тут показують такого, що зацікавило відбірників фестивалю після десятків подібних стрічок. А у випадку «Кожна смерть зменшує мене» Сергія Баженова це питання ширше: що зачепило глядачів і глядачок на IDFA, чиї голоси забезпечили фільму сьоме місце у топі глядацького вибору.

Фото: IDFA 2026 Кадр з фільму «Кожна смерть зменшує мене»

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«Кожна смерть зменшує мене» — це відеощоденник українського режисера, який на момент зйомок формально є цивільним, але виконує завдання як бойовий медик у складі «Госпітальєрів». Баженов фіксує будні служби, що складаються з евакуацій, невідкладної допомоги та розслаблених розмов у короткі перерви. Він концентрується не на крові, втратах, пораненнях і шок-контенті (хоч і не уникає їх), а на людях, які його оточують, та відрефлексовує побачене, візуально виводячи нас з фронту, ніби ставлячи знак пунктуації в тексті фільмі. У Баженова напрочуд теплий, як для такої теми погляд, і через це після перегляду немає важкого відчуття — що для такої теми надскладне досягнення.

Польський «Нотатки з міста в облозі» (Notes From a Besieged City) Матеуша Мулярського показує іншу перспективу — цивільних. Фільм у чорно-білій, чимось схожій на фотографії Глядєлова естетиці документує щоденну реальність Херсона. Режисеру вдалося «влитися» у середовище і створити деталізований та дуже точний портрет міста, яке фактично перебуває в облозі росіян. Руйнуванням тут протиставлена стійкість та людяність місцевих мешканців, які надають цьому місцю життя.

Фото: festival.idfa.nl Кадр з фільму «Нотатки з міста в облозі»

Ще один колективний портрет життя в умовах війни представляє «Ілюзія тихої ночі» Ольги Черних, яка не так давно відкривала IDFA. Представлений у секції фестивальних хітів, це збірний образ однієї української ночі, зафільмований сотнями людей у тилу та на фронті. У фільмі вирують різні емоції, представлені різні регіони, проявлені різні стани та очікування. Попри форму повнометражного фільма, проєкт має неймовірний заряд імерсивності, занурюючи нас у чужі реальності, та створює найобʼємніше висловлювання про те, як Україна живе зараз.

Фото: DW Кадри з фільму «Ілюзія тихої ночі»

Подолання травми

Подолання травми, мабуть, друга за популярністю тема, яка виринає при репрезентації сучасної України в кіно. Поняття травми універсальне. Воно відгукується міжнародній аудиторії, яка переносить його на власні конфлікти, екстремальні події. Ця інтерсекційність дозволяє солідаризуватися з екранними героями і героїнями і, схоже, може бути одним з ключів, що відкриває двері до міжнародних великих екранів та сердець глядачів і глядачок.

Показовим є кейс польського «Жінки та війна» (Women and War) Ельвіри Нєвєри та Пьотра Росоловського (раніше працювали також над фільмом, повʼязаним з Україною — «Синдром Гамлета»), який став вибором глядачів. Майже весь фестиваль у лідерах був хіт «Ти побачиш усе» про аферистку Елізабет Голмс, який уже декілька місяців займає шпальти американських медіа. Натомість картина Нєвєри та Росоловського розповідає історію декількох жінок, які намагаються впоратися з невидимими шрамами війни за допомогою кінематографічної психотерапії — і зрештою, вона спрацювала емоційно сильніше. Кожна героїня тут по-своєму сильна, і кожна з них має власне ставлення до стану, який проходить на власних умовах. Хоча, з позиції саме українського глядача чи глядачки, це кіно може виглядати відстороненим, дещо штучним і не дуже зануреним у характери персонажок.

Фото: festival.idfa.nl Кадр з фільму «Жінки та війна»

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«Затамуй подих» (Hold Your Breath) Вінсента Спарребома навпаки, дає своїм героям — травмованим військовим, які перебувають на тимчасовій реабілітації у санаторії — виговоритися. Режисер уважно слухає кожного героя нібито без відчутної дистанції, але при цьому не перетинає межі. Перед нами — сильні крихкі чоловіки, які після короткої передишки повертаються на фронт. Відповідно і лікування та умови перебування у санаторії мають свою специфіку. Але чи близьке таке розуміння реабілітації міжнародним глядачам і глядачкам, буде зрозуміло з подальшим рухом стрічки іншими кіноподіями — наразі воно виглядає занадто войовниче і тим паче неочікувано від нідерландського режисера, співгромадяни якого ще нещодавно виходили на протест проти мілітаризації.

Поєднання цих двох фільмів цілком зрозуміле з точки зору програмерів фестивалю, які дають нібито два різні погляди на одну проблему.

Зброя для України

Доволі оригінальний погляд на тематику навколо України дає швейцарський «Великий вибух!» (The Big Boom) Габріеле Теєдора. Це фільм, що розповідає про болгарський завод з виробництва зброї, яка переважно йде в Україну. Більшість працівників підприємства (як і багато хто в Болгарії) — тотально проросійські. Цей світоглядний конфлікт десь на периферії цікавить режисера, але значно більше його як пацифіста турбує питання: «Чи можна виробляти зброю для того, щоб досягти миру?» Абсурдне у нашій реальності, це питання активно відгукується європейській аудиторії, яка через війну в Україні осмислює власні позиції та червоні прапорці. На тлі інших картин, що намагаються розповісти про нас, ця стрічка нарешті виділяється тим, що розповідає європейцям про них самих.

Фото: festival.idfa.nl Кадр з фільму «Великий вибух!»

Втрачене покоління

Ще один оригінальний фільм — «У повітрі» Оксани Коклонської. Український фільм-дорослішання стежить за хлопчиком Сашею, який марить повітряною акробатикою. З приходом війни та релокацією за кордон, він змушений обирати між мрією та родиною. Війна тут стає переважно тлом: бойових дій чи «новинних» кадрів руйнувань у стрічці майже немає. У центрі всього — Саша і його оточення, з якими ми проживаємо великі концентровані епізоди.

Фото: IDFA 2026 Кадр з фільму «У повітрі»

Фільм «У повітрі» вибивається з більшості усталених наративів, які встигли сформуватися у документалістиці навколо України. Формально, це фільм про вимушене переселенство (подібний дечим до Nice Ladies Марії Пономарьової), але це не найважливіша його частина. Дорослішання та вразливість мрій тут важать значно більше, адже можна уявити, що доля Саші могла би скластися схожим чином і від банального переїзду в інше місто у мирні часи.

Швидше за все, стрічку відібрали на фестиваль саме через цю універсальність досвіду, а не через актуальність нашої повістки. Але щоб підтвердити цю теорію, потрібно більше даних. Їх вийде накопичити, якщо майбутні проєкти продовжать розбивати стереотипи про кіно, повʼязане з Україною.