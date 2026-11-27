Це персональна виставка книжкового ілюстратора в межах щорічного фестивалю книжок про культуру «ФУНДАМЕНТ».

Фото: Зоряна Стельмах

27 листопада в Національному центрі «Український Дім» запрацювала виставка творів одного з найвідоміших ілюстраторів Східної Європи Владислава Єрка.

Фото: Зоряна Стельмах Владислав Єрко під час відкриття виставки

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Фото: Зоряна Стельмах

За задумом кураторів (Олексій Ананов, Тетяна Гаук), «Пам’ять образу» — проєкт про візуальну пам’ять, дитинство та образи, які залишаються з нами протягом життя. Експозиція, створена у співпраці з видавництвом «А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА», демонструє ілюстрації Владислава Єрка до улюблених кількома поколіннями українців книжок («Снігова королева», «Маленький принц», «Казки Туманного Альбіону», українські народні казки, шекспірівський цикл, книжки про Гаррі Поттера) та ескізи до ілюстрацій.

Виставка «Пам’ять образу» працюватиме до 6 грудня 2026 року. Вона є чатиною фестивалю «ФУНДАМЕНТ», який цього року Український Дім присвятив темі пам’яті. До виставкової секції фестивалю увійшли ще дві виставки: «Михайлина Коцюбинська. Слово після слова» та «Мозаїка пам’яті». Повна програма фестивалю – за посиланням.

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

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Фото: Зоряна Стельмах Міністерка культури Тетяна Бережна під час відкриття виствки

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

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Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах