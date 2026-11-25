До переліку потрапили кадри Костянтина Ліберова, Сергія Коровайного та закордонних документалістів.

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Фото: Костянтин Ліберов - Libkos/Getty Images Місцеві жителі та туристи відпочивають на пляжі на околиці Одеси (Україна), тоді як на тлі здіймається дим від пожежі, що виникла внаслідок російського ракетного удару під час повітряної тривоги, 29 липня

Американський журнал Time опублікував щорічну добірку 100 найвизначніших кадрів року. До переліку увійшли шість робіт українських та іноземних фотографів, які зафіксували наслідки російських атак, будні прифронтових міст, Чорнобильську АЕС та реабілітацію ветеранів.

Щорічний проєкт редакції Time традиційно об’єднує світлини, які документують ключові світові події – від воєн і природних катаклізмів до наукових проривів та повсякденного життя. Повну добірку видання оприлюднило 24 листопада.

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Фото: Сергій Коровайний Жінка йде вулицею, оповитою димом від пожежі продуктового ринку й торговельного центру, що згоріли внаслідок російської повітряної атаки в центрі Києва 24 травня.

Які українські кадри відзначила редакція Time:

Одеса, 29 липня. Костянтин Ліберов (Libkos / Getty Images) зафіксував контраст воєнної реальності: відпочивальників на одеському пляжі на тлі густого диму від пожежі, спричиненої російським ракетним ударом під час повітряної тривоги.

Київ, 24 травня. Сергій Коровайний зняв вулицю столиці, затягнуту димом після чергової російської атаки - на знімку жінка йде повз охоплені вогнем будівлі продуктового ринку та торговельного центру.

Київ, 18 лютого. Французька фотографка Маріліз Віньо задокументувала репетицію вистави «Енеїда» столичного «Театру ветеранів» за участі ветерана Єгора Бабенка. У березні 2022 року він зазнав тяжких поранень під час обстрілу Миколаївщини, а нині працює психологом у реабілітаційному центрі та грає на сцені.

Харків, 12 жовтня. Маурісіо Ліма (The New York Times) зафіксував роботу військових і рятувальників, які виносять до карети швидкої чоловіка, врятованого з-під завалів палаючої багатоповерхівки після російського ракетного удару

Київ, 15 вересня. Йоганна Марія Фріц (The New York Times) зняла емоційну зустріч подруг - Альони Василець та 13-річної Вероніки Овчарової - у столичній дитячій лікарні «Охматдит». Дівчата не бачилися відтоді, як обидві дістали поранення внаслідок російського удару керованою авіабомбою по Сумах.

Чорнобильська зона, 13 березня. Герд Людвіг сфотографував працівника ЧАЕС у сховищі відпрацьованого ядерного палива СВЯП-1, зведеному ще за радянських часів.

Окрім українських кадрів, до сотні найкращих світлин 2026 року за версією Time увійшли знімки зворотного боку Місяця, кадри із зимових Олімпійських ігор в Італії, чемпіонату світу з футболу, а також репортажі з протестів в Ірані та лісових пожеж у Франції.

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Фото: Маріліз Віньо Єгор Бабенко на репетиції вистави «Енеїда» Театру ветеранів у Києві, 18 лютого

Фото: Маурісіо Ліма, The New York Times Військові та рятувальники несуть мешканця на ношах до карети швидкої допомоги, а позаду горить його багатоквартирний будинок. Харків, 12 жовтня

Фото: Йоганна Марія Фріц, The New York Times Альона Василець сидить на лікарняному ліжку, а її мама Ірина втішає подругу Альони, 13-річну Вероніку Овчарову, під час їхньої зустрічі в дитячій лікарні «Охматдит» у Києві, 15 вересня