Над книжкою працювали українська журналістка Тетяна Колесіченко та польський фотограф Мацей Станік.

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Книжка репортажів української журналістки Тетяни Колесніченко та польського фоторепортера Мацея Станіка «Robaków rozgryzać nie wolno» («Черв’яків жувати не можна»), присвячена російсько-українській війні, увійшла до фіналу польської премії Grand Press — Książka Reporterska Roku 2026 («Репортажна книжка року»).

Про цеповідомляє Читомо із посиланням на сайт премії.

Книжка вийшла польською мовою у лютому 2026 року у видавництвах Центру Мєрошевського та «Нова Польща». До видання увійшли репортажі Колесніченко та фотографії Станіка, створені під час їхніх поїздок Україною.

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Серед героїв — родини загиблих, військовослужбовці, колишні полонені та люди, які намагаються відновити життя після російських атак.

Тетяна Колесніченко працює журналісткою польського порталу Wirtualna Polska та з 2022 року висвітлює російсько-українську війну. Вона отримувала премію імені Даріуша Фікуса у 2024 та 2025 роках, а також нагороду Grand Press у 2024 році.

Мацей Станік — польський фоторепортер, який документував події в Україні, Сирії, Афганістані та Нагірному Карабасі. У 2021 році він отримав Grand Press Photo, а у 2024-му — премії імені Даріуша Фікуса та Grand Press.

Загалом до фіналу премії увійшли 14 книжок. Серед інших номінантів — репортажі про Афганістан, Палестину, Киргизстан, німецьку політику, польську пенітенціарну систему та екологічні проблеми.

Фіналістів обрало журі у складі Марціна Ковальчика, Романа Куркевича, Вероніки Міровської, Беати Стасінської та Малґожати Шейнерт. На наступному етапі журі визначить п’ять книжок, які продовжать боротьбу за головну нагороду. Серед них також проведуть читацьке голосування.

Переможців оголосять 7 грудня 2026 року під час церемонії Grand Press. Її транслюватимуть на телеканалі TVN24 .