Російський безпілотник уночі короткочасно залетів у повітряний простір Польщі під час атаки Росії на Україну. Польські військові відстежували його політ, але не збили через ризик завдати шкоди цивільним.
Про це пише RMF24.
Віцеголова Міністерства національної оборони Польщі Павел Залевський заявив, що інцидент, імовірно, був навмисним.
"Важко уявити, що це був випадок. Ми припускаємо, що це були навмисні дії", – сказав Залевський.
За його словами, дрон перебував над Польщею недовго й був під наглядом від моменту перетину кордону.
Безпілотник залетів поблизу Дорогуська. Польські військові не стали його збивати, оскільки оцінка ризиків для цивільного населення була несприятливою.
"Якби він становив загрозу, його, звісно, збили б", – додав Залевський.
- У ніч на 24 листопада Польща привела в бойову готовність сили протиповітряної оборони через російську атаку дронами по Україні. У польському командуванні заявили, що це превентивні заходи для захисту повітряного простору, зокрема прикордонних районів. Ситуацію постійно відстежували, а ППО була готова негайно реагувати.