Одинадцять людей загинули внаслідок зіткнення пасажирського автобуса з вантажівкою в еміраті Рас-ель-Хайма, одному із семи еміратів, що входять до складу Об’єднаних Арабських Еміратів.
Як пише Reuters, про це у вівторок повідомило міністерство внутрішніх справ країни.
За інформацією відомства, бригади швидкої допомоги та служби цивільної оборони долучилися до рятувальної операції на дорозі Аль-Ватан, де зіткнулися транспортні засоби.
Рятувальні служби забезпечили охорону місця аварії та регулювали рух транспорту.
Міністерство не повідомило особи загиблих і не уточнило, чи є внаслідок аварії інші постраждалі.
У відомстві заявили, що компетентні органи розслідують причини зіткнення. Результати оприлюднять після завершення розслідування.
- Нещодавно у місті Фуджейра на сході Об'єднаних Арабських Еміратів сталася масштабна дорожньо-транспортна пригода, під час якої зіштовхнулися 23 автомобілі. Загинули 14 людей.