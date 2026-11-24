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Одинадцять людей загинули внаслідок зіткнення пасажирського автобуса з вантажівкою в еміраті Рас-ель-Хайма, одному із семи еміратів, що входять до складу Об’єднаних Арабських Еміратів.

Як пише Reuters, про це у вівторок повідомило міністерство внутрішніх справ країни.

За інформацією відомства, бригади швидкої допомоги та служби цивільної оборони долучилися до рятувальної операції на дорозі Аль-Ватан, де зіткнулися транспортні засоби.

Рятувальні служби забезпечили охорону місця аварії та регулювали рух транспорту.

Міністерство не повідомило особи загиблих і не уточнило, чи є внаслідок аварії інші постраждалі.

У відомстві заявили, що компетентні органи розслідують причини зіткнення. Результати оприлюднять після завершення розслідування.