Ендрю Маунтбеттен-Віндзор, який був позбавлений титулу принца рішенням свого брата короля Чарльза ІІІ, нібито отримав 750 тисяч фунтів стерлінгів від турецької мільйонерки Небахат Ісбілен.

Як пише BBC, хабар колишньому принцу несподівано став предметом розгляду справи у суді, в якій Ісбілен звинувачує свого радника у нецільовому використанні наданих нею коштів. Чоловік переконав бізнесвумен в тому, що Ендрю за гроші забезпечить їй допомогу з британським паспортом.

У грудні Маунтбеттен-Віндзор змушений буде свідчити у суді щодо цього інциденту. Однак статус обвинуваченого він не отримає: усі гроші були ним згодом повернені громадянці Туреччини, тож підстав для засудження експринца немає.

Ендрю зазнав безпрецедентного позбавлення королівських привілеїв через свою причетність до справи американського педофіла та торговця людьми Джеффрі Епштейна. Попри заборону користуватися титулами, він залишається восьмим в офіційному поряду спадкування престолу Сполученого Королівства, поступаючись тільки синам короля Вільяму та Гаррі і їхнім дітям.