Офіційна заяви набула чинності 20 листопада, в день візиту Путіна до країни.

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Таджикистан заявив про вихід з Міжнародного кримінального суду (МКС) у день візиту президента Росії Володимира Путіна, який перебуває в розшуку МКС.

Про це пише Le Monde.

Путіна розшукує суд з 2023 року разом з уповноваженою з прав дітей Марією Львовою-Бєловою за «незаконну депортацію» українських дітей.

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Російський президент відвідав Таджикистан по дорозі з Шеньчженя після саміту з лідером США Дональдом Трампом та головою Китаю Сі Цзіньпіном.

Таджикистан опублікував офіційну заяву про вихід із Римського статуту Міжнародного кримінального суду, заявивши, що рішення «набуло чинності 20 листопада 2026 року» – у день візиту Путіна. Очікується, що члени МКС заарештують Путіна, якщо він ступить на їхню територію.

Міжнародний кримінальний суд у своїй заяві зазначив, що «шкодує» про рішення Таджикистану.

«Рішення держав-учасниць відмовитися від Римського статуту ризикують підірвати колективне прагнення до правосуддя та послабити глобальні зусилля, спрямовані на припинення безкарності», – йдеться у заяві суду.