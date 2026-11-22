Британські партії Reform UK та Консервативна партія дистанціювалися від президента США Дональда Трампа після того, як він опублікував у соцмережі Truth Social фото рукостискання з Володимиром Путіним та підписав його «Мій друг».

Світлину зробили минулого тижня на саміті Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва в китайському місті Шеньчжень, де Трамп також зустрічався з лідером Китаю Сі Цзіньпіном, пише The Guardian.

Раніше американський президент уже називав Путіна другом під час цього саміту.

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Заступник лідера партії Reform UK, яку найтісніше пов'язують із Трампом, Річард Тайс назвав допис «жахом» і «серйозною помилкою». За його словами, Путін є «диктатором-убивцею», а не другом, і розбіжності між їхньою партією та президентом США останнім часом зростають.

Заступник лідерки консерваторів Кемі Баденох Алекс Бергарт заявив, що йому сумно через цей допис, оскільки США раніше захищали свободу, а тепер світ може змінитися. Він наголосив, що Консервативна партія залишається на боці свободи, планує збільшити витрати на оборону до вимог НАТО і сподівається, що великі агресивні держави не отримають схвалення США на окупацію сусідів.

Обидві британські партії у 2024 році вітали переобрання Трампа, але дедалі частіше намагаються дистанціюватися від нього через сумніви щодо його рішень, а також через його удари по Ірану, які спричинили зростання світових цін на енергоносії. Минулого місяця опитування YouGov показало, що лише 10% британців позитивно ставляться до Трампа, тоді як 86% — негативно.

Міністр закордонних справ Великої Британії Геміш Фалконер також відреагував на допис і назвав Путіна «м'ясником». Він додав, що прем'єр-міністр Енді Бернем регулярно спілкується з Трампом і прямо доносить йому позицію Британії щодо російського вторгнення в Україну.