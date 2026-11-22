Війна з Іраном та одностороння політика Вашингтона послабили військовий і дипломатичний вплив США.

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Перевага Сполучених Штатів над Китаєм за сукупною національною потужністю скоротилася до найнижчого рівня з 2018 року. На це вплинули війна з Іраном та одностороння політика Вашингтона, які послабили військовий і дипломатичний вплив країни.

Про це пише Bloomberg із посиланням на звіт Азійського індексу потужності Інституту Лоуї.

За даними індексу, показник сукупної потужності США знизився до 78,9 бала, а розрив із Китаєм став найменшим за весь час існування рейтингу. Китай значно випереджає Сполучені Штати за дипломатичним та економічним впливом. Водночас американська перевага у військовій спроможності в Азії суттєво зменшилася.

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Серед причин аналітики називають скорочення запасів озброєння через війну та переорієнтацію американських військ на Близький Схід.

Інститут Лоуї оцінює сукупну потужність держави за її здатністю формувати зовнішнє середовище та впливати на поведінку інших країн і міжнародних суб’єктів. Індекс розраховують за вісьмома показниками, зокрема економічними й військовими можливостями та культурним впливом.

"Перевага Сполучених Штатів над Китаєм у військовій спроможності є найменшою за всю історію", – зазначили автори звіту Хантер Марстон і Джек Сато.

За їхніми словами, загальну потужність Китаю посилила військова модернізація. Країна нарощує можливості ведення морської війни, зокрема контролю над морем та обмеження доступу до нього. Також Китай зберігає значну перевагу над США у сфері наземних ракет і сухопутних військ.

Економічна потужність двох держав майже зрівнялася. Водночас дипломатичний вплив США зазнав найбільшого падіння за весь час існування індексу.

Серед причин цього аналітики називають війну проти Ірану, запровадження мит у світі та відмову Вашингтона від співпраці з міжнародними організаціями, зокрема ООН.

Третє місце серед найпотужніших країн Азії посіла Індія. Її показник у 2026 році зріс, зокрема завдяки позитивному сприйняттю дипломатії прем’єр-міністра Нарендри Моді.