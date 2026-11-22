Президент США Дональд Трамп підписав указ, який зобов’язує федеральних підрядників і субпідрядників узгоджувати з адміністрацією відповіді на запити Конгресу. Компанії також мають утримуватися від передавання інформації, яку Білий дім вважає захищеною привілеєм виконавчої влади.

Про це повідомляє Associated Press.

Згідно з указом, компанії повинні консультуватися з Білим домом та федеральними відомствами щодо «належних відповідей» на запити конгресменів. У разі невиконання цих вимог адміністрація може розірвати їхні контракти або призупинити можливість отримувати нові державні замовлення.

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Документ поширюється на всіх федеральних підрядників і субпідрядників, а це – десятки тисяч компаній.

Як зазначає AP, це черговий крок республіканської адміністрації, спрямований на обмеження майбутніх розслідувань демократів. Очікується, що після отримання контролю над Конгресом у січні вони активізують нагляд за діяльністю адміністрації Трампа. Серед пріоритетів демократів – державні контракти, зокрема кошти, які отримують компанії, пов’язані з родиною президента, особливо у сфері оборони.

Білий дім уже вживає заходів для посилення контролю над тим, як федеральні відомства та посадовці відповідають на запити Конгресу. Зокрема, юрист президента Вілл Шарф повідомив федеральні агентства, що перед погодженням виступів перед Конгресом вони мають отримати дозвіл його офісу та Управління Білого дому з питань законодавчих зв’язків.

Водночас демократ Роберт Гарсія, який очолює меншість у Комітеті з нагляду Палати представників, розкритикував новий указ. Він назвав його «відвертим нападом на конституційне право Конгресу здійснювати нагляд».

Конгресмен Джеймі Раскін також засудив рішення Трампа, назвавши його безпрецедентним і незаконним. За його словами, державні підрядники мають право й обов’язок правдиво відповідати на запити Конгресу.

У Білому домі, натомість, пояснили нові вимоги необхідністю захистити привілеї виконавчої влади від надмірного втручання Конгресу. Там заявили, що окремі законодавці намагаються тиснути на приватні компанії, які співпрацюють із федеральним урядом.

Виконавчий привілей дає президенту можливість обмежувати доступ до певної інформації про внутрішні обговорення в Білому домі. Однак таке право не є абсолютним і може стати предметом тривалих судових суперечок.