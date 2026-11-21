Тисячі людей, попри зливу, вийшли в суботу на марш центром Лісабона. Демонстранти вимагали підвищити зарплати й пенсії, знизити ціни на товари та послуги першої потреби й стримати зростання вартості житла.

Про це повідомляє Reuters.

Акцію організувала CGTP – найбільша профспілкова федерація Португалії. За її оцінкою, у марші взяли участь "багато тисяч" людей. Поліція кількість учасників не назвала.

Контекст

За даними Eurostat, середній річний заробіток у Португалії у 2025 році був на 37% нижчим за середній показник у Євросоюзі. У жовтні інфляція в країні становила 3,8% – зокрема, через подорожчання харчів та енергоносіїв.

Португалія також переживає одну з найгостріших житлових криз у Європі: з 2017 року ціни на житло більш ніж подвоїлися, а оренда за новими договорами майже подвоїлася.