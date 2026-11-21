Тисячі людей, попри зливу, вийшли в суботу на марш центром Лісабона. Демонстранти вимагали підвищити зарплати й пенсії, знизити ціни на товари та послуги першої потреби й стримати зростання вартості житла.
Про це повідомляє Reuters.
Акцію організувала CGTP – найбільша профспілкова федерація Португалії. За її оцінкою, у марші взяли участь "багато тисяч" людей. Поліція кількість учасників не назвала.
Контекст
За даними Eurostat, середній річний заробіток у Португалії у 2025 році був на 37% нижчим за середній показник у Євросоюзі. У жовтні інфляція в країні становила 3,8% – зокрема, через подорожчання харчів та енергоносіїв.
Португалія також переживає одну з найгостріших житлових криз у Європі: з 2017 року ціни на житло більш ніж подвоїлися, а оренда за новими договорами майже подвоїлася.
- 21 листопада у Франції також відбулися акції проти зростання вартості життя. За даними Міністерства внутрішніх справ, у них узяли участь 82 500 людей, зокрема 21 500 у Парижі.
- Студентська спілка оцінила кількість учасників у 150 тисяч.Французькі протести тривають шостий тиждень і стали частиною європейського заклику профспілок та організацій із захисту права на житло до спільних акцій.