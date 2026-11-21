Заява генсека Альянсу пролунала наступного дня після порушення повітряного простору Польщі російськими ракетами та дроном.

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НАТО захищатиме всю територію Польщі, заявив генеральний секретар Альянсу Марк Рютте у Варшаві.Про це повідомляє Reuters.

"Можу гарантувати, що НАТО захищатиме кожен дюйм польської території", – сказав Рютте.

Заява пролунала наступного дня після того, як Польща повідомила про порушення свого повітряного простору трьома об’єктами. За попередніми оцінками, це могли бути дві ракети та безпілотник.

Рютте також зазначив, що командувач силами НАТО в Європі генерал Алексус Гринкевич робитиме все необхідне, аби виявляти загрози оборонним і стримувальним спроможностям Альянсу. За потреби він коригуватиме відповідні заходи.

У понеділок у Брюсселі має відбутися засідання Північноатлантичної ради, на якому обговорять порушення польського повітряного простору російськими ракетами.