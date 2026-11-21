НАТО захищатиме всю територію Польщі, заявив генеральний секретар Альянсу Марк Рютте у Варшаві.Про це повідомляє Reuters.
"Можу гарантувати, що НАТО захищатиме кожен дюйм польської території", – сказав Рютте.
Заява пролунала наступного дня після того, як Польща повідомила про порушення свого повітряного простору трьома об’єктами. За попередніми оцінками, це могли бути дві ракети та безпілотник.
Рютте також зазначив, що командувач силами НАТО в Європі генерал Алексус Гринкевич робитиме все необхідне, аби виявляти загрози оборонним і стримувальним спроможностям Альянсу. За потреби він коригуватиме відповідні заходи.
У понеділок у Брюсселі має відбутися засідання Північноатлантичної ради, на якому обговорять порушення польського повітряного простору російськими ракетами.
- Зранку 20 листопада, під час російської атаки на Україну, у повітряний простір Польщі залетіли дві ракети та реактивний безпілотник. За даними міністра національної оборони Владислава Косіняка-Камиша, об’єкти впали у трьох населених пунктах: Новому Ліповці, Рудніку-над-Саном і Молодичі. У Польщі ніхто не постраждав.
- Польські військові зафіксували 11 об’єктів, які становили загрозу порушення повітряного простору країни. Через повітряну загрозу в аеропорту "Жешув-Ясьонка" евакуювали персонал вежі управління польотами. Польська влада назвала інцидент провокацією Росії.