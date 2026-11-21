Країни так і не змогли дійти згоди щодо нової глобальної кліматичної угоди. У проєкті не було жодної згадки про скорочення світового попиту на викопне паливо.

Переговори на кліматичному саміті ООН COP31 у Туреччині зайшли в глухий кут. Перемовини тривали всю ніч, проте країни так і не змогли дійти згоди щодо нової глобальної кліматичної угоди, повідомляє BBC.

Пізно ввечері в п’ятницю група країн на чолі з Францією та Панамою виступила проти проєкту угоди, в якому не було жодної згадки про скорочення світового попиту на викопне паливо.

Паралельно з цим “Африканська група” наполягає на зобов’язаннях щодо виділення додаткових коштів на адаптацію, заявляючи, що вони приїхали на COP “не для того, щоб жебракувати”.

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Очікується, що сьогодні буде оприлюднено новий – і, ймовірно, остаточний – варіант угоди.

Міністри острівних держав, Панами, а також представники низки країн ЄС – зокрема Іспанії, Франції, Бельгії, Швеції та Фінляндії – заявили, що домагаються повернення до підсумкової угоди зобов’язання відмовитися від нафти, газу та вугілля. Раніше, під тиском групи виробників викопного палива на чолі із Саудівською Аравією, цю вимогу було вилучено з проєкту документа.

“Неприпустимо, щоб конференція COP або підсумкове рішення навіть не згадували про викопне паливо; ми просто з цим не змиримося”, – заявив міністр навколишнього середовища Панами Хуан Карлос Наварро.

Його позицію підтримала міністерка екологічного переходу Франції Монік Барбю.

Уперше в рамках конференції COP в угоді – офіційно відомій як “Анталійські домовленості” – визнається, що мету втримати підвищення глобальної температури на рівні нижче 1,5 °C досягти не вдалося.

Видання зазначає, що світ вступає в період, який називають “екологічним перевищенням” (overshoot). Науковці попереджають: після перетину цієї межі ще мільйони людей опиняться під загрозою через підвищення рівня моря та екстремальну спеку.

За інформацією BBC, низку інших країн ЄС також закликали приєднатися до “бунту”, проте вони відмовилися, вважаючи, що це не сприятиме переговорному процесу. Водночас один із головних перемовників заявив: “Як можна укласти кліматичну угоду, не згадавши про причину (проблеми)?”.

Однак Кріс Боуен, міністр енергетики та зміни клімату Австралії, який очолює переговори, заперечив на це. Він наголосив, що цей саміт присвячений практичній реалізації домовленостей і має зосередитися на переході до чистих джерел енергії.