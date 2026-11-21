Україна поки не отримала чіткою відповіді, які саме гарантії передбачає аналог 5 Статті НАТО про колективний захист, обговорюваний із партнерами. Станом на зараз немає відповіді, який саме колектив, як він буде захищати і чи готовий він давати відсіч агресору, як передбачено 5 Статтею НАТО, сказав президент Володимир Зеленський в аудіовідповідях журналістам 21 листопада.

Відповіді на це повинні бути не лише словами, а зафіксованими на папері. Поки що цього немає.

Відповідаючи на запитання, чи має Україна впевненість, що США за керівництва Дональда Трампа не покинуть Україну в разі нового нападу росіян, Володимир Зеленський нагадав, що війна ще не закінчена.

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«Ми повинні гарантувати Україні, нашому населенню передусім, і всій Європі, що гарантії для України будуть сильними не тільки ці два роки, поки президент Трамп президент, а і після. Тому що ми ж воюємо заради захисту нашої держави не на два роки, і гарантії нам потрібні не на два роки, а, бажано, назавжди. Принаймні на десятки років», – сказав він.

Президент додав: «Навіть якщо Путін у друзях з Трапом, як з'ясувалось нещодавно (американський лідер назвав російського президента другом на саміті в Китаї. – Ред.), то два роки, якщо Путін буде боятися прийти з агресією і щось зробити, нас не влаштовує – це не сильний мир».

Після паузи буде складно мобілізувати таку підтримку, як Україна мобілізувала зараз.

«І точно, між нам, ще раз воювати – це дуже небезпечно для нашої держави», – сказав він.