Перша леді США Меланія Трамп веде переговори з представниками України та Росії і сподівається на досягнення ще одного режиму припинення вогню до Різдва.

Про це вона розповіла під час прикрашання ялинки у рамках заходу "Всеамериканське запалювання різдвяної ялинки" в ефірі "Зимової казки Fox News".

"Ну, звісно, миру в усьому світі, але насамперед я б дуже хотіла, щоб було більше режимів припинення вогню. Ми могли б зробити це дуже швидко, якби і Україна, і Росія були готові. Я вже веду переговори, тож, можливо, до Різдва у нас буде ще одне припинення вогню", – сказала перша леді США.

Вона також розповіла про попередні домовленості щодо Олешок, над якими почала працювати з представниками Росії та України після Генеральної Асамблеї ООН.

"Я брала участь у кожній деталі, і я дуже рада, що 800 людей вдалося врятувати. Зараз вони мають теплий дім, їжу та ліки. Серед них було багато літніх людей, а також діти", – зазначила Меланія Трамп.

Гуманітарна місія в Олешках