Перша леді США Меланія Трамп веде переговори з представниками України та Росії і сподівається на досягнення ще одного режиму припинення вогню до Різдва.
Про це вона розповіла під час прикрашання ялинки у рамках заходу "Всеамериканське запалювання різдвяної ялинки" в ефірі "Зимової казки Fox News".
"Ну, звісно, миру в усьому світі, але насамперед я б дуже хотіла, щоб було більше режимів припинення вогню. Ми могли б зробити це дуже швидко, якби і Україна, і Росія були готові. Я вже веду переговори, тож, можливо, до Різдва у нас буде ще одне припинення вогню", – сказала перша леді США.
Вона також розповіла про попередні домовленості щодо Олешок, над якими почала працювати з представниками Росії та України після Генеральної Асамблеї ООН.
"Я брала участь у кожній деталі, і я дуже рада, що 800 людей вдалося врятувати. Зараз вони мають теплий дім, їжу та ліки. Серед них було багато літніх людей, а також діти", – зазначила Меланія Трамп.
Гуманітарна місія в Олешках
- Із 27 жовтня в окупованих Росією Олешках на Херсонщині і на прилеглій території встановлювали гуманітарний режим тиші. Домовленості досягнули за посередництва першої леді США Меланії Трамп.
- Згодом вона відреагувала на завершення гуманітарної місії і заявила, що ця операція доводить, що людяність може бути вищою за війну. Перша леді США також заявила, що планує зібрати представників РФ та України у Білому домі.
- 5 листопада Меланія Трамп виступила із заявою щодо припинення вогню в окупованих Олешках. За інформацією американської адміністрації, вона самостійно ініціювала контакти між Україною та Росією і домоглася встановлення гуманітарного режиму тиші. Перша леді також написала і передала листи Зеленському і Путіну.