20 листопада і у ніч на 21 листопада Сили оборони України уразили склад, два штаби і міст російської армії.
Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.
Захисники влучили у склад боєприпасів підрозділу противника у районі населеного пункту Первомайське в окупованому Криму.
У районі Пришиба Запорізької області та Українська Донецької області уражено пункти управління підрозділів окупантів.
Поблизу Луганська ЗСУ поцілили в автомобільний міст через річку Сіверський Донець – ще одну переправу, якою російський агресор підвозить до фронту пальне, боєприпаси та техніку.
Масштаби завданих збитків уточнюються.
- Раніше Сили оборони завдали ударів по російській ППО, логістиці та безпілотниках. Серед цілей був, зокрема, зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцир-С2" у Брянській області.