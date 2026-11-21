Також вражено склад боєприпасів та два пункти управління окупантів.

Додати LB.ua як бажане джерело в Google

20 листопада і у ніч на 21 листопада Сили оборони України уразили склад, два штаби і міст російської армії.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

Захисники влучили у склад боєприпасів підрозділу противника у районі населеного пункту Первомайське в окупованому Криму.

У районі Пришиба Запорізької області та Українська Донецької області уражено пункти управління підрозділів окупантів.

Поблизу Луганська ЗСУ поцілили в автомобільний міст через річку Сіверський Донець – ще одну переправу, якою російський агресор підвозить до фронту пальне, боєприпаси та техніку.

Масштаби завданих збитків уточнюються.