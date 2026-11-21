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Росія атакувала цивільну та енергетичну інфраструктуру у Звягельському та Коростенському районах Житомирської області.

Про це повідомив очільник Житомирської обласної військової адміністрації Віталій Бунечко.

В результаті атак постраждали двоє людей, зокрема - іноземний громадяни.

"Минулої доби ворог атакував цивільну та енергетичну інфраструктуру у Звягельському й Коростенському районах. Унаслідок ударів виникли пожежі, загорілися автомобілі. Постраждали двоє людей, один із них – іноземний громадянин. Обом надають необхідну медичну допомогу", – написав Бунечко в Telegram.

Він зазначив, що завдяки оперативній роботі рятувальників пожежі вдалося швидко ліквідувати.