У Вінниці внаслідок ворожої атаки пошкоджено об’єкт енергетичної інфраструктури.
Про це повідомила голова ОВА Наталя Заболотна.
У місті наразі є відключення електроенергії.
Бригади енергетиків уже працюють над відновленням електропостачання.
Внаслідок ворожої атаки пошкоджено енергооб'єкт.
У Вінниці внаслідок ворожої атаки пошкоджено об’єкт енергетичної інфраструктури.
Про це повідомила голова ОВА Наталя Заболотна.
У місті наразі є відключення електроенергії.
Бригади енергетиків уже працюють над відновленням електропостачання.