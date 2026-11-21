Ще з вечора триває ліквідація наслідків російського удару по Кривому Рогу, повідомив президент Володимир Зеленський.

“Просто по звичайній цивільній частині міста – там жодного військового обʼєкту поруч немає і не було. Загинули дівчина – медик екстреної допомоги та хлопчик, якому було лише сім років. Його звали Тихон, і він народився у 2019 році, і більша частина його життя минула, на жаль, у час такої війни. І росіяни його вбили своїм ударом”, – зазначив президент.

Унаслідок удару пошкоджені будинки, офіси та цивільна інфраструктура міста.

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Поранені 58 людей. Серед них є шість дітей, зокрема чотирирічний Матвій та одинадцятирічний Платон – брати Тихона. Також травми отримав його батько.

“Лікарі роблять усе, щоб їм допомогти. Росія воює проти життя, і не може бути цьому ЖОДНОГО виправдання”, – додав Зеленський.

Також під ударами також міста й села Харківської області, Донеччини, Дніпровщини, Рівненської області, Чернігівщини, Миколаїв, Запоріжжя. На Сумщині під ударом була залізнична станція.

“Важливо, що світ не мовчить про такі удари. Але потрібно, щоб у відповідь на кожен такий удар була реальна допомога Україні – реальні пакети підтримки, додаткові сили для нашої ППО, підтримка у відновленні. І обов’язково – достатній тиск на Росію, щоб припинити ці вбивства, щоб припинити війну – війну, єдиною причиною якої є Росія. Світ може її зупинити”, – підсумував український лідер.