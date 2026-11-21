Спецпризначенці Центру спецоперацій "Альфа" Служби безпеки за тиждень ліквідували понад 4,3 тис. російських окупантів.

Про це повідомляє песцентр СБУ.

Зазначається, що попередній рекорд, який протримався два тижні, вони замінили новим досягненням: лише за 7 днів "відмінусували" 4333 російських військових.

За верифікованими даними спецпідрозділу:

2838 окупантів - убито;

1495 - поранено.

"Рекорди не встановлюються самі собою. За цим стоять люди, які вміють діяти, навчатися та досягати результату. Ставай одним із них — долучайся до «Альфи»", - йдеться в повідомленні.