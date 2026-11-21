Нічні повітряні атаки , 203 бойових зіткнення, бої на Покровському та Костянтинівському напрямках, ворожі обстріли, миротворчі плани Меланії Трамп.

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У Києві внаслідок російської атаки постраждали двоє людей. Одного пораненого медики госпіталізували, повідомив мер міста Віталій Кличко.

Вранці в Подільському районі столиці внаслідок падіння уламків сталося загоряння приватного житлового будинку. У Соломʼянському районі уламки впали на відкритій території. Без загоряння.

У столичній поліції уточнили, що під ударом опинилися Подільський, Голосіївський та Солом’янський райони. Пошкоджені приватні житлові будинки та територія домоволодінь. Внаслідок обстрілу постраждали двоє чоловіків, 63 та 67 років.

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На місцях влучань та падіння уламків працюють слідчо-оперативні групи, вибухотехніки та інші профільні служби поліції.

У Подільському районі столиці піротехніки вилучили нездетоновану бойову частину російської балістичної ракети, повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Боєприпас упав у дворі, поблизу житлових будинків. Його транспортували для подальшого знищення.

Рятувальники нагадують, що в разі виявлення підозрілих предметів не можна до них підходити і торкатися.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби на фронті зафіксовано 203 боєзіткнення.

На Покровському напрямку наші оборонці зупинили 26 атак.

На Костянтинівському напрямку зафіксовано дев’ять атак. Окупанти вели штурмові дії в районах Костянтинівки, Новоселівки та Новопавлівки.

Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.

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Також Генштаб інформує, що Сили оборони за минулу добу ліквідували ще 1730 російських окупантів. Загалом від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні близько 1 634 860 військових.

Більше інформації про добові втрати ворога – в новині.

Станом на 10:00 кількість постраждалих внаслідок удару балістичними ракетами по Кривому Рогу зросла до 60 осіб, 28 залишаються в лікарнях. Повідомляли про двох загиблих.

Під час аварійно-рятувальної операції росіяни завдали ще двох ударів реактивними шахедами. На місці атаки збільшують кількість медичних та аварійних бригад.

У ніч на 21 листопада Росія атакувала Україну трьома балістичними ракетами Іскандер-М/KN-23/С-400 із Брянської області, і Криму та 148 ударними безпілотниками типу Shahed (87 із них – реактивні), Гербера, дронами-імітаторами типу “Пародія” із напрямків: Орел, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ, Міллерово – РФ, ТОТ Донецьк, ТОТ АР Крим – Гвардійське.

Про це повідомляє командування Повітряних сил ЗСУ. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони.

За попередніми даними, станом на 08:00 протиповітряною обороною збито або подавлено 117 ворожих БпЛА типу Shahed (67 із них – реактивні), Гербера, дронів інших типів.

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 19 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 9 локаціях.

Атака триває.

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Перша леді США Меланія Трамп веде переговори з представниками України та Росії і сподівається на досягнення ще одного режиму припинення вогню до Різдва.

Про це вона розповіла під час прикрашання ялинки у рамках заходу "Всеамериканське запалювання різдвяної ялинки" в ефірі "Зимової казки Fox News".

Вона також розповіла про попередні домовленості щодо Олешок, над якими почала працювати з представниками Росії та України після Генеральної Асамблеї ООН. "Я брала участь у кожній деталі, і я дуже рада, що 800 людей вдалося врятувати. Зараз вони мають теплий дім, їжу та ліки. Серед них було багато літніх людей, а також діти", – зазначила Меланія Трамп.

Докладніше – в новині.

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