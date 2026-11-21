Засуджений до 27 років в'язниці через спробу державного перевороту колишній президент Бразилії Жаїр Болсонару вчергове опинився у лікарні.

Як пише CNN, політик відчув гострий біль у животі, який періодично з'являється у Болсонару з 2018 року. Тоді внаслідок замаху ексглава держави отримав кілька ударів ножем у черевну порожнину.

Про стан здоров'я батька розповів його син Карлос, якому єдиному надали право відвідати Болсонару в госпіталі. Медики намагаються уникнути хірургічного втручання, стан пацієнта клінічно стабільний.

За словами Карлоса, причиною загострення давніх проблем став спосіб життя, який веде Болсонару через вирок суду. З урахуванням проблем зі здоров'ям йому дозволили замість в'язниці відбувати покарання в режимі домашнього арешту. Відсутність фізичної активності та обмежена мобільність негативно впливають на стан експрезидента.