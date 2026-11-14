У Бразилії оголосили надзвичайний екологічний стан через масштабні лісові пожежі

У штаті Пара від початку листопада зафіксували понад 5000 осередків займання.

Додати LB.ua як бажане джерело в Google

У бразильському штаті Пара оголосили надзвичайний екологічний стан терміном на 120 днів через масштабні лісові пожежі та сильну посуху. Влада обмежила використання вогню та залучає додаткові ресурси для боротьби із займаннями.

Про це повідомляє AFP із посиланням на місцеву владу та дані Національного інституту космічних досліджень Бразилії.

За супутниковими даними інституту, від початку листопада у штаті Пара зафіксували понад 5000 осередків пожеж. Це майже стільки ж, скільки за весь листопад 2025 року. Майже 700 займань залишалися активними протягом останніх 48 годин.

Реклама

Оголошений надзвичайний екологічний стан передбачає заборону використання вогню для розчищення пасовищ, а також залучення додаткових ресурсів для гасіння пожеж і запобігання новим займанням.

Поширенню вогню сприяє сильна посуха, пов'язана з кліматичним явищем Ель-Ніньйо. Воно характеризується підвищенням температури поверхневих вод у тропічній частині Тихого океану та може призводити до зростання температури й зменшення кількості опадів в Амазонії.

За даними уряду штату, де проживають близько 8,7 мільйона людей, посуха висушила рослинність, через що вогонь поширюється швидше. Пожежі загрожують місцевому населенню, лісам і господарській діяльності.

У сусідньому штаті Амазонас наслідки масштабних пожеж відчули ще на початку жовтня. Зокрема, у місті Манаус через сильне задимлення та ризики для здоров'я населення тимчасово закривали школи.

У 2024 році в бразильській частині Амазонії зафіксували рекордну кількість лісових пожеж. Експерти прогнозують, що цьогорічний сезон також може бути складним, а пік займань очікують у грудні.

Амазонія є найбільшим масивом тропічних лісів у світі та відіграє важливу роль у стримуванні глобального потепління.