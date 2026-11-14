Через 26 років США втратили статус країни, вільної від кору

США отримали статус країни, вільної від кору, у 2000 році завдяки масштабним кампаніям з імунізації та створенню програми, яка забезпечила мільйонам дітей безкоштовну вакцинацію.

Панамериканська організація охорони здоров’я (PAHO) позбавила США статусу країни, яка ліквідувала кір. Про це видання The Wall Street Journal повідомили джерела, обізнані з питанням. Це стало серйозним відступом для держави, якій протягом десятиліть вдавалося стримувати поширення захворювання, якому можна запобігти вакцинацією.

США отримали статус країни, вільної від кору, у 2000 році завдяки масштабним кампаніям з імунізації та створенню програми, яка забезпечила мільйонам дітей безкоштовну вакцинацію.

Багато фахівців із громадського здоров’я та епідеміологів очікували, що США втратять цей статус, оскільки протягом останніх двох років спалахи захворювання досягли масштабів, яких не спостерігали десятиліттями. У листопаді штати Пенсильванія, Нью-Йорк і Вісконсин повідомили про п’ять смертей від кору внаслідок окремих, не пов’язаних між собою спалахів.

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Протягом останніх 30 років кір у США переважно перебував під контролем: щороку реєстрували лише кілька десятків випадків захворювання. Однак за останні два роки масштабні спалахи відбулися у штатах Юта, Техас, Південна Кароліна та Пенсильванія.

Лише у 2026 році CDC зареєстрували понад 5400 випадків кору – такого рівня захворюваності не було з часів, що передували ліквідації хвороби у США.

Зростання кількості випадків збіглося з перебуванням Роберта Ф. Кеннеді-молодшого на посаді міністра охорони здоров’я. Після приєднання до адміністрації він намагався скоротити кількість щеплень у дитячому календарі вакцинації, поширював давно спростовані твердження про те, що вакцинація спричиняє аутизм, а також скоротив федеральне фінансування деяких досліджень у сфері вакцин. Тепер адміністрація Дональда Трампа має очолити зусилля з повторної ліквідації кору в країні.

Адміністрація американського президента раніше закликала скоротити кількість вакцин, які отримують діти, а також розділити комбіновану вакцину проти кору, паротиту та краснухи (КПК) на три окремі щеплення. Дві дози вакцини КПК забезпечують 97% ефективності у запобіганні захворюванню.

Останніми роками рівень вакцинації у США знижується, через що в окремих громадах сформувалися осередки, вразливі до поширення високозаразного вірусу.

Для запобігання поширенню кору необхідно вакцинувати щонайменше 95% населення. Такий рівень охоплення забезпечує колективний захист, зокрема для немовлят і людей із захворюваннями, яким не можна робити щеплення. За даними CDC, рівень вакцинації дітей у дитячих садках комбінованою вакциною КПК знизився до 92,4% у навчальному році, який завершився в червні, порівняно з 95,2% шістьма роками раніше. У деяких громадах, які найбільше постраждали від нещодавніх спалахів кору, цей показник значно нижчий.

Доктор Волтер Оренстайн, колишній директор Національної програми імунізації CDC, який керував зусиллями США з ліквідації кору у 2000 році, заявив, що відновити цей статус за нинішніх політичних умов буде складно.

Щоб повернути статус країни, вільної від кору, США мають зупинити безперервне поширення цієї високозаразної хвороби щонайменше на 12 місяців. Для цього можуть знадобитися роки роботи у сфері громадського здоров’я та значна політична воля.

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Кір вважається ліквідованим у країні, якщо протягом щонайменше 12 місяців там не відбувається безперервного поширення вірусу.

PAHO ухвалює рішення на підставі аналізу нещодавніх спалахів та звіту федеральних Центрів з контролю та профілактики захворювань США (CDC). У ньому визначається, чи пов’язані між собою окремі спалахи та чи тривав якийсь із них понад рік.

США не єдина країна, яка стикається з труднощами у боротьбі з цим високозаразним захворюванням. Канада втратила статус країни, вільної від кору, у 2025 році, а деякі європейські держави та Велика Британія – на початку цього року.

Водночас окремим країнам вдалося повернути статус ліквідації кору, хоча цей процес потребував часу. Бразилія втратила відповідний статус у 2019 році, але відновила його у 2024-му завдяки загальнонаціональним заходам із підвищення рівня вакцинації.