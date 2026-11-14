Угорщина вилучила готівку на 20 млн доларів у межах розслідування щодо міністра уряду Орбана

Частину грошей знайшли закопаними в лісах або схованими в господарських будівлях і складських приміщеннях.

Угорська влада вилучила майже 20 млн доларів готівкою в межах розслідування справи про хабарництво щодо Міклоша Сештака, міністра в уряді колишнього правого лідера країни Віктора Орбана. Частину грошей знайшли закопаними в лісах або схованими в господарських будівлях і складських приміщеннях, пише Reuters.

«Під час обшуків слідчі виявили значні суми готівки, закопані в лісах, заховані в господарських будівлях, на складах і в житловому приміщенні, а також гроші, що зберігалися у сейфі в ізольованому місці», — повідомило Національне управління з повернення та захисту активів.

За словами міністра фінансів Андраша Кармана, підрахунок вилучених коштів – 5,07 млрд форинтів (15,33 млн доларів), 2,66 млн євро (2,93 млн доларів) та 1,26 млн доларів – зайняв у дванадцяти працівників Державного казначейства вісім годин. Для цього вони використовували п’ять лічильних машин для банкнот.

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Сештак обіймав посаду міністра розвитку в уряді Орбана з 2014 до 2018 року. Він заперечує будь-які порушення.

Мадяр заявив, що виявлення готівки свідчить про завершення існування «мафії», якою, за його словами, під час 16-річного правління Орбана керували партія «Фідес» та її союзники.

Політолог Габор Тьорьок зазначив, що оприлюднені зображення великих куп готівки настільки промовисті, що, ймовірно, можуть стати політичним вироком для «Фідес». За даними опитування, до листопада рівень суспільної підтримки партії скоротився вдвічі порівняно з показниками до виборів і становив лише 16% виборців.

Двоє колишніх міністрів уряду Орбана та екскерівник центрального банку Дьордь Матолчи перебувають під арештом у межах окремих розслідувань за підозрами в корупції. Усі вони заперечують свою провину.

Також правоохоронці затримали брата Орбана у справі про незаконне переправлення людей через кордон. Колишній прем’єр раніше назвав це переслідуванням із політичних мотивів.

Антикорупційна кампанія є частиною масштабної операції, яку Мадяр назвав «Операцією Чистилище».