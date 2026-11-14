Сенатори США закликали Маска зберегти листування щодо роботи Starlink і Starshield в Україні

Демократи вимагають зберегти документи SpaceX, зокрема комунікацію між Ілоном Маском, Білим домом і Пентагоном.

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Демократи з комітету Сенату США з міжнародних відносин закликали засновника SpaceX Ілона Маска зберегти всі документи та електронне листування, пов’язані з роботою систем Starlink і Starshield в Україні.

Про це повідомляють Bloomberg і Reuters із посиланням на лист сенаторів.

Сенатори Джин Шахін та Кріс Кунс заявили, що нещодавні обмеження використання супутникових систем порушили важливі можливості української протиповітряної оборони та поставили під загрозу американський персонал. Вони також висловили занепокоєння через контроль SpaceX над критично важливими засобами зв’язку.

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За даними Reuters, сенатори вимагають зберегти документи компанії за період із 1 вересня. Йдеться про листування щодо проєктів Starlink і Starshield в Україні, а також комунікацію між Маском, керівництвом SpaceX, Білим домом і Пентагоном.

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Причиною звернення стали, зокрема, заяви президента України Володимира Зеленського про нові обмеження використання терміналів Starshield українськими військовими. Аналогічні проблеми з роботою системи SpaceX Україна повідомляла минулого місяця.

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Шахін і Кунс закликали Маска до 30 листопада письмово підтвердити, що компанія вжила всіх необхідних заходів для збереження даних.

Також демократи пообіцяли зробити роль SpaceX у війні в Україні одним із ключових питань під час роботи нового складу Конгресу США, який розпочне роботу в січні.