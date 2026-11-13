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Над американською авіабазою у Великобританії зафіксували активність дронів

В США заявили, що тісно співпрацюють з Британією щодо інцидент.

Над американською авіабазою у Великобританії зафіксували активність дронів
Ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

Ввечері 12 листопада на американській базі Королівських ВПС Лейкенхіт у Великій Британії виявили несанкціоновану активність безпілотників.

Про це пише Reuters.

Як повідомив речник ВПС США, персонал, літаки чи інфраструктура не постраждали.

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«Ми продовжуємо тісно співпрацювати з нашими колегами з країни перебування, щоб забезпечити безпеку американських військовослужбовців, цивільного населення США та країни перебування, підрядників, а також усіх наших сімей», – додав речник.

Як пише видання, протягом останніх тижнів США вивели з Великої Британії бомбардувальники, які використовувалися для ударів по Ірану, та перекинули величезні літаки-заправники з Великої Британії до Німеччини.

Бомбардувальники покинули базу Королівських ВПС Ферфорд з міркувань безпеки після того, як група чоловіків під'їхала до бази на білих фургонах посеред ночі.

Минулого місяця двом чоловікам було висунуто звинувачення у зв'язку з цим інцидентом, і прокурори стверджують, що один з них намагався допомогти іранській розвідці у Великій Британії.

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