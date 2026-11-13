ЗМІ: Ексглава МЗС Угорщини Сіярто знав про російські плани з дискредитації партії «Тиса»

Колишній міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто регулярно отримував від російської сторони матеріали про те, як російські спецслужби готували дискредитацію політиків партії «Тиса» напередодні виборів, щоб підтримати позиції на той час правлячої політсили «Фідес».

Про це йдеться у книзі журналіста-розслідувача Саболча Паня «Дружба з привілеями», яка досліджує ступінь проникнення російських інтересів у державний апарат Угорщини, передає портал Telex.

Згідно з матеріалами книги, з Москви до Будапешта через дипломатичні канали передавали звіти про заходи проти партії «Тиса». Зокрема, головною ціллю російських атак став колишній топменеджер компанії Shell Іштван Капітань, який приєднався до політичної сили. Для його дискредитації російські відомства створювали фейкові відео за допомогою штучного інтелекту, а також поширювали статті на закордонних і українських ресурсах із твердженнями про нібито зацікавленість опозиціонерів у зароблянні на війні та зростанні цін на енергоносії.

Журналіст зазначає, що транспортною логістикою цих документів нібито займалися дипломатичні представники, хоча посол Угорщини в Москві Норберт Конколь відмовився виконувати роль кур'єра через незгоду з офіційною політикою зближення з Росією. Згодом для передачі паперів залучали посла Угорщини в Белграді Йожефа Мадяра.

Попри масштабні зусилля Кремля і поширення пропагандистських матеріалів через мережу міжнародних сайтів і соцмереж на підтримку провладного курсу, ефективність подібної координації виявилася низькою, і це підтвердили подальші результати виборів в Угорщині.