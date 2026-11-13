Кулбергс: Європі треба "відростити собі більші яйця" і не погоджуватися на вимоги Росії

Прем’єр-міністр Латвії Андріс Кулбергс заявив, що Європа має підвищувати планку своїх очікувань щодо того, що необхідно зробити для гарантування безпеки України, пише The Guardian.
“Гадаю, нам, як Європі, треба відростити собі більші яйця, адже ми переважаємо за розмірами, …за військовою потужністю та в усіх економічних аспектах”, – заявив він на полях неформального саміту лідерів ЄС.
“Погляньте, де зараз Росія: вона не спроможна здолати навіть таку державу, як Україна – меншу за розміром і кількістю населення, – яка демонструє неймовірний дух і чинить опір уже п’ятий рік поспіль”, – додав він.
Кулбергс закликав не погоджуватися на вимоги, які висуває Росія. “І Росія висуває вимоги, на які ми маємо погодитися? Вибачте, але це ж агресор, який зазнає поразок на фронті! Навпаки, це ми повинні підвищувати планку своїх очікувань щодо того, що необхідно зробити для гарантування безпеки України”, – підсумував урядовець.
- Європейський Союз планує протягом найближчих одного-двох тижнів визначитися, хто представлятиме його інтереси на переговорах із Росією щодо завершення війни проти України. Питання участі Європи в переговорному процесі та кандидатури її представника обговорюють лідери країн ЄС сьогодні на неформальному саміті у Дубліні.
- Висока представниця ЄС із закордонних справ Кая Каллас застерегла Євросоюз від згоди на запропоновану Росією послідовність переговорів щодо України. Вона зазначила, що найважливіше – дотримуватися нашої домовленості: спочатку припинення вогню, потім мирна угода, а вже потім будь-які інші перемовини.